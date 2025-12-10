ETA II volta a operar em capacidade máxima, mas normalização leva tempo

A Estação de Tratamento de Água (ETA) II do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco passou a operar com 100% da capacidade desde a madrugada desta quarta-feira (10), conforme informação repassada por volta das 3h. A retomada total da produção de água marca o fim da etapa de instabilidade na captação, mas ainda não significou, de imediato, o retorno do abastecimento em todos os bairros da capital acreana.

Mesmo com o sistema funcionando plenamente, moradores de diversas regiões continuam relatando torneiras secas. Segundo apuração do jornal, a situação é considerada técnica e prevista dentro do processo de retomada. Após a volta da captação, é necessário que os grandes reservatórios sejam novamente preenchidos para que a pressão seja restabelecida de forma gradual em toda a rede de distribuição.

O intervalo entre a produção de água, o enchimento dos reservatórios e a pressurização das tubulações pode levar algumas horas, especialmente em áreas mais altas da cidade ou em bairros mais distantes dos centros de distribuição. Durante esse período, a água chega de forma lenta ou intermitente, antes de ser completamente regularizada.

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco informou que mantém equipes em regime de plantão monitorando o comportamento do sistema e afirmou que a tendência é de normalização gradativa ao longo do dia. A orientação é para que a população utilize a água de forma consciente até que o abastecimento esteja totalmente estabilizado em todas as regiões.

A ETA II é uma das principais estruturas responsáveis pelo abastecimento da capital e sua retomada integral é considerada fundamental para a segurança hídrica de Rio Branco.

Relacionado

Comentários