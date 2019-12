Maior índice da doença foi identificado em pacientes que tiveram contato direto com os produtos

POR REDAÇÃO TUPI COM ASSESSORIA

Um estudo revelou que diversos produtos para pintar e alisar cabelos podem causar câncer de mama em mulheres que podem ser propensas a desenvolver a doença.

Os pesquisadores do National Institute of Environmental Health Sciences analisaram o diagnóstico de 47 mil mulheres e observaram que, além de terem outros casos na família, o maior índice da doença foi identificado em pacientes que tiveram contato direto com os produtos.

A pesquisa analisou mulheres de diferentes locais e etnias, desta forma mulheres americanas e porto riquenhas participaram do estudo. Uma a cada dez mulheres se identificaram como afro-americanas, o que possibilitou a divisão dos grupos em raças.

As mulheres que se declararam brancas apresentaram um risco 8% maior de desenvolverem o câncer, pelo fato de usarem tinta uma vez a cada 5 ou o 8 semanas. Já as mulheres negras que afirmaram usar o produto com frequência, têm 60% de chances de desenvolverem a doença. Independente da raça, a porcentagem é a mesma para mulheres que alisam o cabelo.

Mesmo assim, o resultado da pesquisa é relativo explica o estudo: “Esse risco absoluto é geralmente um número muito, muito pequeno. Nesse caso, nenhuma das mulheres no estudo teve um diagnóstico prévio de câncer de mama. Mas como as pessoas no banco de dados tinham um membro da família com câncer de mama, o risco de desenvolver a doença já estava acima do da população em geral.”

