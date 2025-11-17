Conecte-se conosco

Estudo revela que 40% da cocaína consumida no mundo circula pela Amazônia

Publicado

58 minutos atrás

Relatório apresentado na COP30 aponta atuação integrada de redes criminosas que impulsionam narcotráfico, garimpo e degradação ambiental na região

Um estudo divulgado durante a COP30, em Belém, revela que cerca de 40% da cocaína consumida mundialmente circula pela Amazônia. O relatório, intitulado “Amazônia 2025: Conectividade da Amazônia para um Planeta Vivo”, foi elaborado pelo Painel Científico para a Amazônia (SPA) e expõe a forte atuação de redes criminosas que operam de maneira articulada no narcotráfico, garimpo ilegal, grilagem de terras e extração clandestina de madeira.

Segundo o documento, essas organizações aproveitam a imensidão da floresta, a estrutura de rios e rotas pouco monitoradas para transportar drogas e manter outras economias ilícitas, contribuindo diretamente para a degradação ambiental. O estudo classifica essas práticas como uma das forças mais desestabilizadoras da região, agindo por meio de redes transnacionais que ignoram fronteiras.

As principais atividades criminosas incluem apropriação ilegal de terras, tráfico de drogas, exploração clandestina de madeira, tráfico de animais silvestres e mineração de ouro e minerais raros. O relatório aponta que essas práticas envolvem grupos criminosos, setores das elites políticas e econômicas e até partes de instituições públicas, alimentando um ciclo de corrupção, violência e destruição ambiental. Os impactos recaem especialmente sobre povos indígenas e comunidades tradicionais.

O narcotráfico tem avançado sobre áreas antes preservadas, abrindo novas rotas fluviais e promovendo desmatamento. Apenas em terras indígenas e unidades de conservação, há mais de 4 mil pontos de garimpo ilegal, resultando em 2.600 km² de áreas degradadas na Amazônia brasileira.

O estudo também destaca o avanço do garimpo ilegal no Peru — responsável por devastar milhares de hectares — e na Venezuela, inclusive em áreas Yanomami. Para os especialistas, ações isoladas de repressão não são suficientes, já que o problema atravessa fronteiras e faz parte de uma engrenagem regional que sustenta o crime organizado.

DATAGRO Grãos: plantio da safra 2025/26 de soja no Brasil ultrapassa metade da área projetada

Publicado

10 minutos atrás

17 de novembro de 2025

(Foto: Wenderson Araújo/ABr)

Trabalhos estão atrasados em relação à temporada passada e à média dos últimos cinco anos

A semeadura da safra 2025/26 de soja no Brasil alcançou 57,6% da área projetada, após avançar 11,1 pontos percentuais em sete dias, mostra levantamento realizado pela DATAGRO Grãos até a última sexta-feira (7).

No mesmo período da temporada 2024/25, os trabalhos estavam em 67,9%; na média dos últimos cinco anos, em 64,1%.

O plantio está mais adiantado no Paraná e no Mato Grosso, onde avançaram 7 p.p. e 11 p,p. na última semana, respectivamente, ambos alcançando 87% da área estimada. Na média plurianual, a semeadura estava em 86,6% no PR e em 90,4% no MT.

Nos demais estados da região Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os trabalhos estão mais devagar, com 23% e 16%, respectivamente, da área projetada.

Os trabalhos em Goiás, Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul chegaram a 54%, 30% e 86%, nesta ordem. No Matopiba, estão à frente da média plurianual na Bahia e no Tocantins, enquanto Maranhão, e Piauí apresentam atrasos.

[email protected]

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

Publicado

52 minutos atrás

17 de novembro de 2025

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (17) a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,28. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 18,65 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,69 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Pagamento unificado

Os beneficiários de 735 cidades receberam o pagamento na sexta-feira (14), independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores dos 497 municípios do Rio Grande do Sul e de todos os 22 municípios do Acre. Também foram beneficiadas cidades em sete estados: Rio Grande do Norte (147), Paraná (38), Sergipe (9), São Paulo (7), Piauí (6), Roraima (6) e Amazonas (3). Entre as cidades paranaenses com pagamento unificado, está Rio Bonito do Iguaçu, que teve 90% das construções destruídas por um tornado.

Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Regra de proteção

Cerca de 2,42 milhões de famílias estão na regra de proteção em novembro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo

Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, a mudança só abrange as famílias que entraram na fase de transição desde junho. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.

Auxílio Gás

Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias inscritas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em dezembro.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Calendário Bolsa Família 2025 - novembro

Rondônia se torna principal rota do mercúrio ilegal usado no garimpo na Amazônia

Publicado

54 minutos atrás

17 de novembro de 2025

Estudo revela ligação direta entre fronteira Brasil–Bolívia e rede transnacional que abastece áreas de mineração clandestina

Rondônia consolidou-se como uma das principais portas de entrada do mercúrio ilegal utilizado no garimpo na Amazônia. O metal atravessa a fronteira entre Guajará-Mirim (Brasil) e Guayaramerín (Bolívia) e, já em território brasileiro, segue clandestinamente para regiões de mineração ilegal.

A rota é descrita no estudo “Mercúrio na Amazônia: redes criminosas transnacionais, vulnerabilidade socioambiental e desafios para a governança”, elaborado pela Abin, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). O relatório aponta que fatores políticos, econômicos e geográficos fortaleceram o papel estratégico de Rondônia no contrabando do metal.

O fluxo clandestino se intensificou após 2015, quando o Peru — então principal corredor de contrabando — passou a aplicar regras rígidas da Convenção de Minamata, reduzindo o uso de mercúrio na mineração. Desde então, a Bolívia assumiu protagonismo: entre 2015 e 2021, tornou-se o segundo maior importador mundial do metal, com volumes muito acima da demanda interna, o que reforça suspeitas de reexportação ilegal.

Além disso, a Bolívia não possui legislação restritiva e ainda ocupa posição geográfica estratégica, fazendo fronteira com três estados da Amazônia Legal — Acre, Rondônia e Mato Grosso. Um relatório do ICMPD classifica a fronteira Brasil–Bolívia como “imaginária”, por não contar com controles migratórios ou aduaneiros, o que facilita o contrabando. Segundo as autoridades, operações policiais têm sido intensificadas na região.

Dentro de Rondônia, Porto Velho funciona como principal centro de redistribuição do mercúrio que entra clandestinamente no país. De lá, o metal segue para áreas de garimpo ilegal, como os rios Madeira e Tapajós. De acordo com o estudo, enquanto a Bolívia atua como um “depósito legal” do produto, a fronteira rondoniense funciona como uma verdadeira “torneira clandestina”, aberta para abastecer o mercado ilegal do garimpo na Amazônia.

