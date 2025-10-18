Cotidiano
Estudo do Ipea revela impacto devastador da COVID-19 em cidades fronteiriças do Acre
Pesquisa mostra que Acrelândia, Capixaba e Plácido de Castro tiveram coeficientes elevados de casos e óbitos durante a pandemia, especialmente entre populações vulneráveis
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) intitulado “Fronteiras do Brasil – Impacto da covid-19 na fronteira terrestre” revelou que as cidades acreanas de Acrelândia, Capixaba e Plácido de Castro apresentaram coeficientes extremamente elevados de casos e óbitos por COVID-19 durante a pandemia. A pesquisa destaca que as mortes atingiram principalmente populações em situação de vulnerabilidade, como indígenas, especialmente nos primeiros meses da pandemia.
Arranjos transfronteiriços do Acre analisados:
Plácido de Castro (fronteira com Villa Evo Morales, Bolívia)
Capixaba (fronteira com Villa Bella, Bolívia)
Acrelândia
De acordo com o estudo, os arranjos transfronteiriços do arco Norte – que incluem municípios acreanos – responderam pela maior proporção de óbitos no conjunto analisado entre março e setembro de 2020. Nesse período, com 326 óbitos acumulados, essas regiões foram alcançadas pelo crescente número de mortes dos arranjos do arco Central, totalizando 76,8% dos óbitos do conjunto em análise.
O relatório do Ipea situa as cidades acreanas no contexto mais amplo da Amazônia Legal, citando também municípios do Amazonas na fronteira com Peru, Colômbia e Venezuela que enfrentaram realidade similar. Os dados evidenciam a vulnerabilidade específica das regiões de fronteira durante emergências sanitárias, onde fatores como mobilidade transfronteiriça e limitações no acesso a serviços de saúde agravaram o impacto da pandemia.
Cotidiano
Acre registra queda de 30% em financiamentos do FNO em 2025, na contramão do crescimento nacional
Estado movimentou R$ 355,4 milhões entre janeiro e agosto, abaixo dos R$ 507 milhões do mesmo período de 2024; fundo constitucional do Norte cresceu 22% na região
Enquanto os Fundos Constitucionais de Financiamento registraram crescimento médio de 13% em todo o país entre janeiro e agosto de 2025, o Acre apresentou uma queda de 30% no volume de contratações pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).
Os dados divulgados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) mostram que o estado movimentou R$ 355,4 milhões em financiamentos no período, bem abaixo dos R$ 507 milhões contratados no mesmo intervalo de 2024.
Desempenho regional comparado
- Acre: -30% (R$ 355,4 milhões)
- Amapá: +171%
- Amazonas: +44%
- Pará: +58% (R$ 4,1 bilhões)
Panorama nacional dos fundos
- FNO (Norte): R$ 11,4 bilhões (+22%)
- Total dos 3 fundos: R$ 52,7 bilhões
- Meta 2025: R$ 73,2 bilhões
Setores beneficiados
- Rural: R$ 6,04 bilhões (FNO)
- Comércio e serviços: R$ 2,1 bilhões
- Infraestrutura: R$ 1,6 bilhão
O FNO, operado pelo Banco da Amazônia (Basa), tem como foco o apoio a empreendedores urbanos, produtores rurais e micro e pequenas empresas na Região Norte. O recuo acreano ocorreu enquanto outros estados da Amazônia Legal registraram crescimentos expressivos, com destaque para o Amapá (171%) e Pará (58%).
Em todo o país, os três fundos constitucionais (FNO, FNE e FCO) somaram R$ 52,7 bilhões em contratações até agosto, com meta de atingir R$ 73,2 bilhões até o final de 2025. O setor rural continua sendo o principal beneficiário, com R$ 18,7 bilhões liberados nacionalmente.
A retração no Acre preocupa diante do crescimento vigoroso nos estados vizinhos, sugerindo entraves locais à captação de recursos ou redução na demanda por crédito produtivo. O FNO é operado pelo Banco da Amazônia e é crucial para o desenvolvimento econômico regional.
Cotidiano
Acreano conquista medalha de ouro no arremesso de peso nos JEB’s
A participação do Acre nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), na categoria de 12 a 14 anos, que ocorrem em Uberlândia (MG), continua rendendo bons resultados. Nesta sexta-feira (17), o estado conquistou sua quinta medalha de ouro, sendo o segundo ouro no atletismo.
De acordo com informações do GE-AC, o atleta Luan Breno, estudante da Escola Nova Vida, localizada no município de Bujari, garantiu o primeiro lugar no arremesso de peso – Série Bronze, alcançando a marca de 11,90 metros.
Morador do Ramal Espinhara, na zona rural de Bujari, o jovem atleta participa da fase nacional dos jogos graças ao empenho do treinador Wedson Coelho, responsável pela inscrição dos alunos da escola na fase municipal, o que possibilitou a classificação de Luan para representar o Acre na competição nacional.
Cotidiano
Campeonato Estadual começa com dois jogos na Arena da Floresta
Dois jogos marcam neste sábado, 18, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, a abertura do Campeonato Estadual Feminino. A competição é a mais importante da temporada e vai definir o representante do Acre no Campeonato Brasileiro A3 e na Copa do Brasil em 2026.
Andirá x Galvez
Andirá e Galvez disputam o primeiro jogo do Estadual. A equipe do Andirá é formada por atletas da região do Alto Acre e da Bolívia e será comandada pelo técnico Tiago Luiz.
O Galvez entra na disputa em busca do bicampeonato. A diretoria manteve algumas atletas do início da temporada e fez contratações importantes fora do Estado.
Sena Madureira x Assermurb
Sena Madureira e Assermurb fazem a segunda partida da programação, na Arena. O técnico Ivan Mazzuia comanda a equipe do interior e trouxe atletas importadas para qualificar o grupo.
A Assermurb aposta na tradição para conquistar uma vaga nas semifinais e depois vai tentar o título.
