Estudo aponta que Amazônia ainda pode evitar colapso, mas tempo para agir está se esgotando
A Amazônia não está condenada a um colapso inevitável, mas enfrenta riscos crescentes de degradação irreversível caso medidas urgentes não sejam adotadas. A conclusão é de um estudo liderado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), publicado nesta semana na revista científica Annual Review of Environment and Resources.
A pesquisa destaca que não há evidência de um único “ponto de não retorno” para todo o bioma, mas alerta para a possibilidade de colapsos regionais provocados pela combinação de desmatamento, queimadas, perda de fauna, fragmentação florestal e mudanças no regime de chuvas.
O estudo também descreve o chamado “efeito martelo”, que representa a pressão constante das atividades humanas — como desmatamento, exploração madeireira e incêndios — sobre a floresta. Diferente de um colapso climático irreversível, esse processo ainda pode ser contido, desde que haja enfrentamento imediato das causas.
“Embora as mudanças climáticas e os distúrbios locais já estejam provocando grandes transformações negativas na Amazônia, a falta de evidências de um colapso florestal iminente causado exclusivamente pelo clima também representa uma janela crucial de oportunidade”, afirmam os pesquisadores.
Entre as medidas prioritárias propostas estão: redução do desmatamento (considerada a “primeira linha de defesa”), restauração de áreas degradadas, manejo de incêndios, fortalecimento de políticas públicas e cooperação com povos indígenas e comunidades tradicionais.
Oposição cogita priorizar PEC das prerrogativas por maior apoio do Centrão
A oposição na Câmara dos Deputados cogita priorizar o andamento da chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) das prerrogativas parlamentares por considerar a possibilidade de maior apoio do Centrão à matéria.
Essa proposta passaria a exigir o aval do Congresso para abertura de ações penais contra parlamentares e limitaria prisões a casos de flagrante ou crimes inafiançáveis, por exemplo.
A prioridade dos deputados bolsonaristas, porém, segue sendo o fim do foro privilegiado e a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e aos envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado.
Até o momento, a oposição não conseguiu apoio suficiente na Câmara a nenhuma das três pautas para avançar com os assuntos. A próxima reunião de líderes da Casa está prevista para terça-feira (19).
Os bolsonaristas farão nova tentativa de emplacar o pacote no encontro.
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já sinalizou que não dará prioridade a essa pauta da oposição ao longo do segundo semestre. Nos bastidores, porém, há líderes que afirmam que ele seguirá com os assuntos se houver maioria para tanto.
Oposicionistas chegaram a reclamar que o acordo estabelecido para a desocupação do plenário da Câmara na semana passada envolvia o avanço das propostas. Contudo, Motta não esteve diretamente envolvido nas negociações. Portanto, nega ter assumido qualquer compromisso.
Quem participou das conversas com a oposição foi Arthur Lira (PP-AL), antecessor de Motta e padrinho político dele na presidência da Casa.
Neste retorno aos trabalhos após o fim do recesso, no início do mês, não andaram nem a pauta bolsonarista nem a pauta governista – como a ampliação da isenção do Imposto de Renda.
Nesta semana, STF julga infidelidade partidária e imunidade parlamentar
O Supremo Tribunal Federal (STF) julga, entre 15 e 22 de agosto, uma série de casos de repercussão nacional no plenário virtual. A pauta reúne temas de Direito Constitucional, Eleitoral, Administrativo e Previdenciário.
Entre os processos está o Recurso Extraordinário (RE) 632.115/CE, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, que trata da responsabilidade civil objetiva do Estado por atos praticados por parlamentares no exercício do mandato e protegidos por imunidade. O caso foi reconhecido como de repercussão geral no Tema 950.
Outro julgamento previsto é o RE 656.558, de relatória do ministro Dias Toffoli, que discute o alcance das sanções previstas no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal para condenados por improbidade administrativa. O tema é objeto da repercussão geral nº 309 e envolve a interpretação das penalidades de suspensão de direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento ao erário.
Também está na pauta a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.574/DF, relatada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que questiona regras sobre perda de mandato por infidelidade partidária e as hipóteses de justa causa para desfiliação.
Pauta virtual do STF desta semana inclui casos de repercussão geral.
Na ADI 7.145/MG, também relatada pelo ministro Barroso, o Supremo examina norma estadual que trata da ampliação de reajuste de servidores estaduais. O julgamento vai definir se a medida respeita as limitações constitucionais sobre aumento de despesa com pessoal.
O plenário virtual analisa ainda a ADI 7.649/MA, relatada pelo ministro Edson Fachin, que discute dispositivos sobre a indicação de líderes partidários e a formação de blocos parlamentares nas Casas Legislativas.
No campo previdenciário, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.236 MC-Ref/DF, relatada pelo ministro Dias Toffoli, trata da restituição de valores descontados indevidamente em benefícios de aposentados e pensionistas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Por fim, a Corte examina a ADPF 1.233 MC-Ref/PA, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, que questiona a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial eleitoral em casos de condenação que resulte em inelegibilidade.
As decisões tomadas no plenário virtual são publicadas no sistema eletrônico do STF e têm o mesmo efeito jurídico dos julgamentos presenciais.
Após duas semanas em prisão domiciliar, Bolsonaro vai ao hospital
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a deixar a prisão domiciliar para fazer exames médicos em um hospital particular de Brasília neste sábado (16).
A defesa do ex-presidente terá até 48 horas após a realização dos exames para apresentar o atestado médico.
O pedido para que Bolsonaro fosse liberado a ir ao hospital foi feito pela defesa do ex-presidente.
Segundo os advogados, os exames são necessários para dar “seguimento de tratamento de medicamentos em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde”.
Antes disso, Moraes já havia permitido que os médicos indicados por Bolsonaro o acompanhassem em casa sem necessidade de comunicação prévia ao STF, desde que respeitadas as medidas cautelares.
Ele também ressaltou que, em caso de internação urgente, haverá respaldo judicial, desde que o fato seja comunicado em até 24 horas depois do ocorrido, com a devida comprovação médica.
Bolsonaro foi alvo de uma facada em 2018, no dia 6 de setembro em Juiz de Fora (MG), durante a sua primeira campanha à Presidência. Apesar do tempo do atentado, ele continua convivendo com problemas de saúde.
Além de nove cirurgias, o então presidente precisou ser internado em pelo menos 13 ocasiões.
