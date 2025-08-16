fbpx
Conecte-se conosco

Brasil

Estudo aponta que Amazônia ainda pode evitar colapso, mas tempo para agir está se esgotando

Publicado

54 minutos atrás

em

A Amazônia não está condenada a um colapso inevitável, mas enfrenta riscos crescentes de degradação irreversível caso medidas urgentes não sejam adotadas. A conclusão é de um estudo liderado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), publicado nesta semana na revista científica Annual Review of Environment and Resources.

A pesquisa destaca que não há evidência de um único “ponto de não retorno” para todo o bioma, mas alerta para a possibilidade de colapsos regionais provocados pela combinação de desmatamento, queimadas, perda de fauna, fragmentação florestal e mudanças no regime de chuvas.

O estudo também descreve o chamado “efeito martelo”, que representa a pressão constante das atividades humanas — como desmatamento, exploração madeireira e incêndios — sobre a floresta. Diferente de um colapso climático irreversível, esse processo ainda pode ser contido, desde que haja enfrentamento imediato das causas.

“Embora as mudanças climáticas e os distúrbios locais já estejam provocando grandes transformações negativas na Amazônia, a falta de evidências de um colapso florestal iminente causado exclusivamente pelo clima também representa uma janela crucial de oportunidade”, afirmam os pesquisadores.

Entre as medidas prioritárias propostas estão: redução do desmatamento (considerada a “primeira linha de defesa”), restauração de áreas degradadas, manejo de incêndios, fortalecimento de políticas públicas e cooperação com povos indígenas e comunidades tradicionais.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Oposição cogita priorizar PEC das prerrogativas por maior apoio do Centrão

Publicado

43 minutos atrás

em

16 de agosto de 2025

Por

A oposição na Câmara dos Deputados cogita priorizar o andamento da chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) das prerrogativas parlamentares por considerar a possibilidade de maior apoio do Centrão à matéria.

Essa proposta passaria a exigir o aval do Congresso para abertura de ações penais contra parlamentares e limitaria prisões a casos de flagrante ou crimes inafiançáveis, por exemplo.

A prioridade dos deputados bolsonaristas, porém, segue sendo o fim do foro privilegiado e a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e aos envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado.

Até o momento, a oposição não conseguiu apoio suficiente na Câmara a nenhuma das três pautas para avançar com os assuntos. A próxima reunião de líderes da Casa está prevista para terça-feira (19).

Os bolsonaristas farão nova tentativa de emplacar o pacote no encontro.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já sinalizou que não dará prioridade a essa pauta da oposição ao longo do segundo semestre. Nos bastidores, porém, há líderes que afirmam que ele seguirá com os assuntos se houver maioria para tanto.

Oposicionistas chegaram a reclamar que o acordo estabelecido para a desocupação do plenário da Câmara na semana passada envolvia o avanço das propostas. Contudo, Motta não esteve diretamente envolvido nas negociações. Portanto, nega ter assumido qualquer compromisso.

Quem participou das conversas com a oposição foi Arthur Lira (PP-AL), antecessor de Motta e padrinho político dele na presidência da Casa.

Neste retorno aos trabalhos após o fim do recesso, no início do mês, não andaram nem a pauta bolsonarista nem a pauta governista – como a ampliação da isenção do Imposto de Renda.

 

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo

Brasil

Nesta semana, STF julga infidelidade partidária e imunidade parlamentar

Publicado

45 minutos atrás

em

16 de agosto de 2025

Por

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga, entre 15 e 22 de agosto, uma série de casos de repercussão nacional no plenário virtual. A pauta reúne temas de Direito Constitucional, Eleitoral, Administrativo e Previdenciário.

Entre os processos está o Recurso Extraordinário (RE) 632.115/CE, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, que trata da responsabilidade civil objetiva do Estado por atos praticados por parlamentares no exercício do mandato e protegidos por imunidade. O caso foi reconhecido como de repercussão geral no Tema 950.

Outro julgamento previsto é o RE 656.558, de relatória do ministro Dias Toffoli, que discute o alcance das sanções previstas no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal para condenados por improbidade administrativa. O tema é objeto da repercussão geral nº 309 e envolve a interpretação das penalidades de suspensão de direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento ao erário.

Também está na pauta a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.574/DF, relatada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que questiona regras sobre perda de mandato por infidelidade partidária e as hipóteses de justa causa para desfiliação.

Pauta virtual do STF desta semana inclui casos de repercussão geral.

Na ADI 7.145/MG, também relatada pelo ministro Barroso, o Supremo examina norma estadual que trata da ampliação de reajuste de servidores estaduais. O julgamento vai definir se a medida respeita as limitações constitucionais sobre aumento de despesa com pessoal.

O plenário virtual analisa ainda a ADI 7.649/MA, relatada pelo ministro Edson Fachin, que discute dispositivos sobre a indicação de líderes partidários e a formação de blocos parlamentares nas Casas Legislativas.

No campo previdenciário, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.236 MC-Ref/DF, relatada pelo ministro Dias Toffoli, trata da restituição de valores descontados indevidamente em benefícios de aposentados e pensionistas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Por fim, a Corte examina a ADPF 1.233 MC-Ref/PA, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, que questiona a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial eleitoral em casos de condenação que resulte em inelegibilidade.

As decisões tomadas no plenário virtual são publicadas no sistema eletrônico do STF e têm o mesmo efeito jurídico dos julgamentos presenciais.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Após duas semanas em prisão domiciliar, Bolsonaro vai ao hospital

Publicado

48 minutos atrás

em

16 de agosto de 2025

Por

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a deixar a prisão domiciliar para fazer exames médicos em um hospital particular de Brasília neste sábado (16).

A defesa do ex-presidente terá até 48 horas após a realização dos exames para apresentar o atestado médico.

O pedido para que Bolsonaro fosse liberado a ir ao hospital foi feito pela defesa do ex-presidente.

Segundo os advogados, os exames são necessários para dar “seguimento de tratamento de medicamentos em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde”.

Antes disso, Moraes já havia permitido que os médicos indicados por Bolsonaro o acompanhassem em casa sem necessidade de comunicação prévia ao STF, desde que respeitadas as medidas cautelares.

Ele também ressaltou que, em caso de internação urgente, haverá respaldo judicial, desde que o fato seja comunicado em até 24 horas depois do ocorrido, com a devida comprovação médica.

Bolsonaro foi alvo de uma facada em 2018, no dia 6 de setembro em Juiz de Fora (MG), durante a sua primeira campanha à Presidência. Apesar do tempo do atentado, ele continua convivendo com problemas de saúde.

Além de nove cirurgias, o então presidente precisou ser internado em pelo menos 13 ocasiões.

Comentários

Continue lendo