“Estudar transforma sonhos em realidade”, diz Nicolau Júnior durante abertura da Oficina Redação Nota Mil em Cruzeiro do Sul

Mais de 400 estudantes da rede pública de Cruzeiro do Sul participaram nesta quinta e sexta-feira (5 e 5) Oficina Redação Nota Mil: Construindo Cidadania, projeto realizado pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por meio da Escola do Legislativo. A iniciativa ofertou certificados a todos os participantes, levando capacitação gratuita, intensiva e cidadã a alunos do 3º ano das escolas Flodoardo Cabral, Dom Henrique Ruth e Craveiro Costa.

Presente na abertura da oficina, o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), ressaltou a importância da educação como ferramenta de transformação e lembrou de sua própria trajetória como exemplo de superação:

“Para nós do Legislativo é muito gratificante ofertar, por meio da educação, um curso que muitos estudantes que irão encarar o ENEM infelizmente não conseguem fazer. Como filho de Cruzeiro do Sul, me sinto feliz e orgulhoso de trazer esse projeto para cá. O estudo possibilita inúmeras coisas. Eu mesmo nunca imaginei me tornar deputado estadual, muito menos presidente da Aleac. E hoje, com muita humildade, entrei para a história como um dos mais votados do estado. O estudo permite isso: alcançar sonhos, objetivos e transformar vidas”, afirmou.

A diretora da Escola do Legislativo, Michelle Andressa, destacou o compromisso da Aleac com a interiorização das ações educacionais e com a formação cidadã da juventude acreana.

“Essa é uma missão dada pelo presidente Nicolau Júnior, e Cruzeiro do Sul marca um novo momento da escola. Atendemos 400 alunos com aulas de redação e também sobre o papel do Legislativo nas três esferas, capacitando esses jovens não só para uma boa nota no ENEM, mas para a vida em sociedade”, disse.

A programação da oficina incluiu aulas presenciais com até 8 horas de duração, simulação de redação com correções individualizadas, aulas sobre o papel do Legislativo, suporte online com videoaulas e premiação simbólica para as melhores produções textuais. A proposta alia reforço escolar com formação política e social.

O deputado Gilberto Lira (União Brasil), presidente da Comissão de Educação da Aleac, também acompanhou o evento e compartilhou sua própria história de superação.

“Eu vim do Seringal, meus pais puxavam pela minha orelha para eu estudar, e mesmo sem recursos, eu nunca deixei os estudos. Vocês são vitoriosos só por estarem aqui. Aproveitem essa oportunidade, porque a educação transforma vidas”, disse aos alunos.

A estudante Emily de Oliveira Teles, da Escola Flodoardo Cabral, falou em nome dos participantes e agradeceu a oportunidade:

“A professora trouxe dicas incríveis e corrigiu muitos erros que cometemos sem perceber. Ver um projeto como esse se concretizar é muito importante, ainda mais quando sabemos que propostas como essa são justamente as que usamos nas nossas redações. A gente se sente acompanhado, valorizado, e isso motiva a sonhar mais alto”, declarou.

O projeto é fruto de parceria entre a Escola do Legislativo, a Secretaria Estadual de Educação e as unidades escolares de Cruzeiro do Sul. A expectativa da Aleac é ampliar a ação para outros municípios, levando educação de qualidade e cidadania a mais jovens acreanos.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Fotos: Sérgio Vale

