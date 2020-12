Ouça áudio:

Está prorrogado o prazo para validação das inscrições para as vagas remanescentes do 2° semestre de 2020 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os estudantes que se inscreveram para essas vagas, mas cujos prazos já tinham expirado, agora terão até o dia 18 de dezembro para formalizar os contratos do Fies.

Quem estiver inscrito precisa comprovar, até esta data, as informações declaradas no ato de inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva instituição de ensino superior para formalizarem o contrato de financiamento junto ao agente financeiro do Fies. A prorrogação desse prazo foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de nesta 27 de novembro.

