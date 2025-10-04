Geral
Estudantes são assaltadas em plena luz do dia em frente à Pousada do Menor e têm celulares roubados
O pai de uma das estudantes contou que o crime aconteceu em plena luz do dia
Um assalto à mão armada foi registrado na tarde desta sexta-feira (3), em Sena Madureira, no bairro Eugênio Arial, nas proximidades do Instituto Federal do Acre (IFAC) e em ao Centro Socioeducativo do município, a pousada do menor.
De acordo com informações repassadas à reportagem, duas estudantes foram surpreendidas por dois homens armados enquanto retornavam para casa. As vítimas relataram que os suspeitos passaram inicialmente por elas, mas logo em seguida voltaram e anunciaram o assalto.
Durante a ação, um dos criminosos apontou uma arma de fogo para a cabeça de uma das jovens, obrigando-as a entregar dois aparelhos celulares. Após o roubo, os infratores fugiram, tomando rumo ignorado.
O pai de uma das estudantes contou que o crime aconteceu em plena luz do dia, em um ponto bastante movimentado da cidade. “Elas estavam voltando pra casa. É revoltante ver um caso desses acontecer num horário em que muita gente circula por ali”, lamentou.
Os moradores solicitam ronda policial no local para evitar novos ataques. O caso deve ser comunicado às autoridades competentes para investigação e adoção das medidas cabíveis, na manhã deste sábado.
O episódio acende novamente o alerta para a questão da segurança pública em Sena Madureira, especialmente nas imediações de escolas, onde circulam diariamente dezenas de estudantes. Moradores temem que a cidade enfrente uma nova onda de assaltos, caso medidas preventivas não sejam adotadas com urgência.
Por Radar 104
Acusados de matar sobrinho-neto de Marina Silva vão a júri popular, decide Justiça do AC
André de Oliveira da Silva e Denis da Rocha Tavares serão julgados pela morte de Cauã Nascimento Silva, de 19 anos. Crime ocorreu em fevereiro de 2024 no bairro Taquari, em Rio Branco.
A Justiça do Acre decidiu levar a júri popular André de Oliveira da Silva e Denis da Rocha Tavares, acusados de envolvimento na morte de Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O crime ocorreu em fevereiro de 2024 em Rio Branco. A data do júri ainda não foi definida.
Os acusados pelo crime são representados pela Defensoria Pública (DPE-AC), que costuma não se manifestar sobre os casos.
A decisão, que veio após 1 ano e 8 meses do homicídio, mostra que de acordo com as investigações, Cauã foi morto dentro de casa enquanto repousava em seu quarto. Os acusados teriam arrombado a porta e efetuado três disparos de arma de fogo. André foi preso na posse de uma pistola calibre 40, a mesma utilizada no crime. Os envolvidos foram presos sete meses após o crime.
A polícia apurou que a motivação seria uma disputa entre facções criminosas, apesar de a vitima não ter indícios direto de ligação. Entretanto, Cauã havia sido visto, supostamente, pichando siglas de facção rival a que ele teria se aproximado dias antes do assassinato.
O delegado responsável pelo caso, Cristiano Bastos, afirmou à época que Cauã não tinha passagem pela polícia. “Ele não era de facção até então, mas passou a andar com o pessoal que tinha tomado a região. Alguns resistentes da outra facção mandaram matar ele”, explicou.
A audiência de custódia ocorreu em maio deste ano, após três tentativas de agendamento. Nela, acusação, defesa e testemunhas foram ouvidas pelo juiz. A decisão foi que a prisão preventiva fosse mantida até o julgamento.
Cauã vivia com a tia, um primo e outros familiares em uma casa localizada na Rua Baguari, bairro Taquari, na capital acreana. Durante as investigações, a polícia chegou a ouvir outros suspeitos ligados às duas facções que atuam no bairro onde o crime ocorreu. A dupla foi denunciada pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) em novembro de 2024.
Conforme as investigações da Polícia Civil, André da Silva é apontado como o executor da vítima e Denis Tavares o dono da arma usada no crime. André é réu confesso, conforme o processo. Na época da prisão, o acusado afirmou que recebeu ordem da facção para matar Cauã, que tinha se mudado para o bairro recentemente e tinha sido flagrado pichando a sigla de outra facção nos muros.
À época, a ministra fez um post no ‘X’, antigo Twitter, lamentando o ocorrido.
“Com imenso pesar e dor , recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado em Rio Branco no Acre. Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país. Que Deus sustente e console nossa família”, disse.
Polícia Civil do Acre marca presença na ExpoQuinari com ações de aproximação e orientação à população
A Polícia Civil do Acre (PCAC) está presente na ExpoQuinari 2025, tradicional feira de agronegócio de Senador Guiomard, realizada entre os dias 2 e 5 de outubro. Durante os quatro dias de evento, a instituição mantém um estande aberto ao público, apresentando os diversos trabalhos e programas desenvolvidos em benefício da população acreana.
Na abertura da feira, na quinta-feira, 2, a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) esteve presente expondo seus equipamentos e apresentando ao público um pouco da rotina operacional da unidade, responsável por atuar em ações de alta complexidade e risco. A demonstração chamou a atenção dos visitantes, que puderam conhecer de perto o preparo e a estrutura da equipe de elite da PCAC.
Na sexta-feira, 3, foi a vez do Programa Bem-Me-Quer ocupar o estande. A iniciativa tem como objetivo promover o acolhimento humanizado e especializado de mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. O programa conta com salas de atendimento preparadas para oferecer um espaço seguro e acolhedor, além de orientação jurídica e psicológica. Durante a feira, a equipe distribuiu panfletos e folders informativos à população, reforçando a importância da denúncia e da rede de apoio às vítimas.
Neste sábado, 4, o destaque será o Núcleo Pacificar, que apresentará suas ações voltadas à conciliação e mediação de conflitos, buscando soluções pacíficas e eficientes para desentendimentos antes que se tornem casos criminais.
Programa Bem-Me-Quer: equipe apresentou ações de acolhimento e atendimento especializado a mulheres vítimas de violência, com distribuição de material informativo ao público. Fotos: cedidas
O delegado Rômulo Barros, titular da Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, destacou a relevância da participação da instituição no maior evento do município.
“A ExpoQuinari é uma vitrine importante para mostrar à população o trabalho da Polícia Civil além das investigações e prisões. É também um espaço de diálogo, de aproximação e de conscientização. Estar presente aqui nos permite fortalecer a confiança da comunidade e mostrar que a segurança pública se constrói com parceria e informação”, afirmou o delegado.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, ressaltou que a presença da instituição em eventos de grande porte faz parte da política de integração com a sociedade.
“A Polícia Civil tem buscado estar cada vez mais próxima da população. Em eventos como a ExpoQuinari, nossa presença reforça o compromisso de atuar não apenas na repressão, mas também na prevenção e orientação. Queremos que a comunidade veja a Polícia Civil como uma parceira no dia a dia, acessível e pronta para servir”, destacou o delegado-geral.
Com ações que unem tecnologia, acolhimento e cidadania, a participação da Polícia Civil na ExpoQuinari reforça o compromisso da instituição com a segurança e o bem-estar dos acreanos.
Dois assaltos são registrados em lojas do centro de Tarauacá; vítimas relatam falha no 190 da PM
Criminosos armados levaram celulares, dinheiro e outros objetos; nenhum suspeito foi preso até o momento
Dois assaltos a comércios foram registrados nessa sexta-feira (3), no centro de Tarauacá, interior do Acre. Até o momento, ninguém foi preso, e uma das vítimas relatou que não conseguiu acionar a Polícia Militar porque o número de emergência 190 estava fora do ar durante o crime.
No primeiro caso, dois homens armados — um deles usando uniforme escolar — invadiram uma loja da Claro e roubaram 13 celulares e dinheiro. No estabelecimento estavam uma funcionária, um cliente e um policial penal. A atendente tentou pedir socorro, mas não conseguiu contato com a PM. O cliente então foi pessoalmente até o quartel da Polícia Militar para informar o assalto.
Os policiais realizaram rondas na região, mas os suspeitos não foram localizados.
Segundo assalto
Minutos depois, outro comércio foi alvo de dois homens encapuzados e armados, que roubaram um celular, uma caixa de som azul e um relógio. Novamente, a Polícia Militar fez buscas nas imediações, mas ninguém foi preso.
