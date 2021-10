Estudantes organizam evento no dia das crianças em Epitáciolandia

Nesta última terça-feira, 12, um grupo de estudantes de medicina que trabalham com vendas ambulantes na praça de alimentação de Epitáciolandia organizaram um evento em comemoração ao dia das crianças com brincadeiras, premiações e alimentação gratuita.

Durante uma entrevista com Kelvim adley, que estava no comando da organização, relatou que o evento trata-se de uma questão hereditária por parte da família, era organizado sempre por sua avó, depois passou a ser organizado pela sua mãe e para não deixar o ato solidário morrer, ele decidiu continuar com o evento, o mesmo disse que esse é o primeiro evento organizado por ele e não será o último.

A praça 28 de Abril, mais conhecida como praça de alimentação, é popular por sua grande variedade de lanchonetes ambulantes e entrará em reforma em breve por um projeto que está em andamento na prefeitura do município.

Residentes e visitantes relatam que esse é um evento pouco comum e que necessita de coragem e determinação para se dar ao trabalho de fazer as brincadeiras e recurso financeiro para os presentes.