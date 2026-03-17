Acre
Estudantes do Colégio Militar Dom Pedro II conquistam medalhas na Olimpíada de Química Quimeninas 2025
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), destacou o desempenho de estudantes do Colégio Militar Dom Pedro II na Olimpíada de Química Quimeninas 2025. A cerimônia de premiação foi realizada nesta segunda-feira, 16, no Teatro dos Náuas.
Ao todo, a unidade escolar conquistou 10 medalhas, sendo 5 em nível estadual e 5 na Região Norte, além de certificados e menções honrosas. A olimpíada tem como objetivo incentivar a participação feminina nas Ciências da Natureza e integra o Programa Nacional Olimpíadas de Química.
Estudantes do 9º ano obtiveram três medalhas estaduais: Clara de Lima Rodrigues (ouro), Ana Luiza Almeida de Andrade (prata) e Yasmin Ferreira Soares (bronze). Na etapa da Região Norte, o Colégio Militar Dom Pedro II conquistou cinco medalhas: ouro para Clara de Lima Rodrigues e Ana Luiza Almeida de Andrade; prata para Yasmin Ferreira Soares e Grazielen Costa de Araújo; e bronze para Clívia Ketlyn da Silva.
Já as estudantes do 1º ano do ensino médio, conquistaram duas medalhas estaduais: Francisca Luana Costa dos Reis (prata) e Isis Karolainy Machado de Moraes (bronze). Na Região Norte, as duas estudantes conquistaram medalhas de prata.
Entre os destaques está Isis Karolainy Machado de Moraes, que recebeu três premiações: medalha de bronze em nível estadual, medalha de prata na Região Norte e certificado de menção honrosa.
De acordo com o diretor do Colégio Militar Dom Pedro II, capitão José dos Santos Corrêa, os resultados refletem o trabalho desenvolvido pela escola. “Essas conquistas são resultado da dedicação das estudantes, do trabalho dos professores e de uma política que incentiva a participação em olimpíadas. Esses espaços ampliam o aprendizado e contribuem para o desenvolvimento dos estudantes”, afirmou.
A estudante Isis também destacou a importância do apoio recebido. “Participar da olimpíada me fez estudar mais e acreditar no meu potencial. O apoio dos professores fez diferença”, declarou.
Gerido pela SEE, o Colégio Militar Dom Pedro II desenvolve ações voltadas ao incentivo de olimpíadas científicas como estratégia para fortalecer o desempenho escolar e ampliar oportunidades para os estudantes.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Detran divulga novo calendário de licenciamento 2026 no Acre; prazos começam em maio
Cronograma foi atualizado no Diário Oficial e segue até outubro, conforme o final da placa dos veículos
Os proprietários de veículos no Acre devem ficar atentos ao novo calendário de licenciamento anual de 2026, divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A mudança foi publicada na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE) e já está em vigor em todo o estado.
De acordo com a nova portaria, os prazos de regularização começam no final de maio e seguem até outubro, sendo definidos conforme o número final da placa dos veículos.
Os automóveis com placas terminadas em 1 e 2 devem ser licenciados até o dia 29 de maio. Já os finais 3 e 4 têm prazo até 30 de junho. Para placas com final 5 e 6, o vencimento ocorre em 31 de julho, enquanto os veículos com final 7 e 8 devem regularizar a situação até 31 de agosto.
Os proprietários de veículos com placas terminadas em 9 têm até o dia 30 de setembro para realizar o licenciamento. Já aqueles com final 0 devem cumprir a obrigação até o dia 30 de outubro.
A nova medida substitui a portaria anterior, publicada em dezembro de 2025, e busca alinhar o cronograma ao calendário do IPVA deste ano. Segundo o Detran, a alteração tem como objetivo organizar o fluxo de atendimento e evitar sobrecargas no sistema ao longo dos meses.
O órgão alerta que circular com o licenciamento em atraso configura infração. Nesses casos, o motorista pode ser multado, além de ter o veículo apreendido durante fiscalizações.
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Governador Gladson Camelí reafirma compromisso do Estado com as políticas ambientais na posse do novo presidente do Fórum da Amazônia Legal
O governador Gladson Camelí participou, na noite desta segunda-feira, 16, em São Luís (MA), da solenidade de posse do novo presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), Carlos Brandão, governador do Maranhão, que substitui o governador Helder Barbalho (PA), dirigente do consórcio em 2025.
A cerimônia faz parte do 29º Fórum de Governadores, que reúne, durante dois dias, chefes do Executivo dos nove estados amazônicos para firmar compromissos transversais e apresentar entregas práticas para a região.
A posse do novo presidente se deu após um dia de reuniões técnicas das Câmaras Setoriais do Consórcio (Agricultura, Governança Fundiária, Segurança Pública, Planejamento, Meio Ambiente e Povos Indígenas), que debateram a unidade dos estados no fortalecimento institucional do bloco, a ampliação das articulações nacionais e internacionais e o avanço de agendas prioritárias para os estados da Amazônia Legal.
Com participação ativa nas reuniões do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal desde a sua criação, em 2019, Gladson Camelí destacou a importância do bloco para o fortalecimento das políticas ambientais de forma coordenada na captação de recursos e sua luta no fomento de legislações que reconheçam o “custo amazônico” como prioridade. “O Acre segue sendo protagonista da pauta ambiental na Amazônia”, afirmou.
Na solenidade de posse, Camelí mencionou a importância da atuação do novo presidente. “Desejo êxito ao meu amigo, governador do Maranhão, Carlos Brandão, que assume a presidência deste consórcio que, desde a sua criação, tem sido fundamental para posicionar os estados da Amazônia Legal com ações e resultados concretos na agenda ambiental e climática de diversos países”, disse.
Mailza Assis será a nova representante do Acre no consórcio
O governador lembrou ainda que, no próximo mês, o Acre passa a ser representado nas reuniões por Mailza Assis: “No dia 2 de abril estarei me desincompatibilizando do governo do Estado e transmitindo a faixa governamental para minha vice-governadora Mailza Assis, uma mulher competente, compromissada e respeitada por todo o Acre”.
Camelí reafirmou ainda sua convicção de que “Mailza dará continuidade a todas as políticas públicas de interesse da Amazônia, colaborando para o avanço de todas as discussões e decisões que garantam dignidade e desenvolvimento para nossa sociedade”.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Prefeitura leva palestra sobre água e desigualdades a estudantes da Escola Sebastião Pedrosa
Dando seguimento às atividades em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal, realizou nesta semana a palestra “Água e Desigualdades” na Escola Sebastião Pedrosa.
A atividade foi direcionada a estudantes do ensino médio e abordou a importância da água como recurso essencial à vida, além de discutir como o acesso desigual à água potável e ao saneamento básico ainda afeta milhões de pessoas no mundo. Durante o encontro, os educadores ambientais também destacaram a relação entre água, saúde pública, qualidade de vida e justiça social.
A palestra integra a programação educativa desenvolvida pela Escola de Educação Ambiental ao longo do mês de março, período em que diversas ações de sensibilização estão sendo realizadas em escolas e comunidades da capital.
Para a gestora da Escola de Educação Ambiental, Luzimar Oliveira, trabalhar o tema com os jovens é fundamental para estimular uma consciência ambiental crítica e responsável.
“Quando falamos de água, não estamos tratando apenas de um recurso natural, mas também de uma questão social. Discutir as desigualdades no acesso à água com os estudantes é uma forma de formar cidadãos mais conscientes, capazes de compreender os desafios ambientais e sociais que envolvem esse tema”, destacou.
A Prefeitura de Rio Branco segue promovendo atividades educativas, oficinas e ações de conscientização como parte da programação da Semana da Água 2026, reforçando o compromisso da gestão municipal com a educação ambiental e a preservação dos recursos hídricos.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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