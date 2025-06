Estudantes de medicina formados no exterior seguirão com estágios e internatos no Acre

Senador Alan Rick confirma continuidade das atividades e propõe prazo para formalização de convênios entre universidades estrangeiras e hospitais locais

Estudantes brasileiros de medicina que cursam a graduação fora do país poderão continuar realizando estágios e internatos nos hospitais do Acre. A confirmação foi feita nesta segunda-feira (2) pelo senador Alan Rick (União Brasil), por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo o parlamentar, após diálogo com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a diretoria do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), foi encaminhada uma proposta que garante a continuidade dessas atividades, consideradas essenciais para a formação médica. A medida será apresentada ao Colegiado do CRM-AC, com sugestão de um prazo de seis meses — prorrogável por mais seis — para que universidades estrangeiras e unidades hospitalares do Acre formalizem convênios, com apoio do Ministério da Educação.

“Isso garante que todos os brasileiros que estudam medicina fora do país e querem realizar o estágio ou internato aqui no Acre possam continuar os estudos”, afirmou o senador.

A reunião contou com a presença da presidente do CRM-AC, doutora Leuda Dávanos, além de outros membros da diretoria e representantes jurídicos da entidade.

Durante o encontro, também foi discutido o avanço da proposta de criação de um exame de proficiência médica, em tramitação no Senado. A medida faz parte do Projeto de Lei 2294/2024, que poderá facilitar a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior. “Nossa emenda propõe que esses médicos possam optar por fazer apenas a prova de proficiência para revalidar seu diploma”, destacou Alan Rick.

