Estudante paralímpica emociona 37ª sessão da Câmara de Brasileia com relato de superação pelo esporte
Maria Clara emocionou plenário ao relatar trajetória no esporte; estudante defendeu importância do esporte como ferramenta de inclusão e superação
A Câmara Municipal de Brasileia realizou na manhã desta terça-feira (18), 37ª sessão ordinária especial com a presença da estudante Maria Clara, de 11 anos, atleta paralímpica que representou os alunos com deficiência da rede pública em tribuna da casa legislativa. A jovem, que participou dos Jogos Paralímpicos 2025, emocionou o plenário ao relatar sua trajetória no esporte, destacando a importância das atividades esportivas como instrumento de inclusão, superação e cidadania.
A casa legislativa aproveitou a oportunidade para parabenizar todos os alunos que participaram do II Festival de Esportes Paralímpicos 2025, reconhecendo publicamente o esforço, dedicação e talento de cada um dos jovens atletas. A sessão reforçou o compromisso da Câmara Municipal com políticas de inclusão e valorização do esporte paralímpico no município.
VÍDEO: Carro pega fogo após possível pane elétrica em frente à Vigilância em Saúde em Rio Branco
Fiat Pálio teve a parte frontal destruída; bombeiros agiram rápido e evitaram que as chamas consumissem todo o veículo.
Um Fiat Pálio vermelho ficou parcialmente destruído após pegar fogo na manhã desta terça-feira (18), possivelmente devido a uma pane elétrica no motor. O caso ocorreu na Rua Coronel José Galdino, em frente à Diretoria de Vigilância em Saúde, no bairro Bosque, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, a condutora havia acabado de estacionar para iniciar o expediente quando percebeu fumaça saindo da parte frontal do veículo. Em poucos instantes, as chamas se espalharam pelo motor.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e chegou rapidamente ao local. Ao encontrarem o carro com o motor já tomado pelo fogo, os militares atuaram para conter as chamas e impedir que se alastrassem para todo o automóvel.
Após o controle do incêndio, o veículo foi removido por um guincho. Não houve feridos.
Brasiléia realiza 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef 2025–2028
A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta terça-feira (18), o 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef 2025–2028, reunindo estudantes, representantes de escolas, membros da sociedade civil, lideranças comunitárias e instituições parceiras.
Estiveram presentes o vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo; a secretária municipal de Educação, Raísa Dias; a secretária de Assistência Social, Duly Guimarães; o coordenador estadual do Selo Unicef, Tiago Fabrício; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Joana Bandeira; e a presidente do Conselho Tutelar, Maria Alcilene da Costa.
Brasiléia é o único município da Regional Alto Acre a possuir o Selo Unicef, um reconhecimento que reforça o compromisso da gestão municipal com a garantia de direitos, o bem-estar e o desenvolvimento integral de crianças e jovens.
A gestão segue empenhada em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem. E que nesta nova etapa, Brasiléia conquiste novamente o selo, mostrando que cuidar da infância é prioridade.
O coordenador estadual do Selo Unicef, Tiago Fabrício, ressaltou o protagonismo de Brasiléia na Regional Alto Acre:
“Brasiléia tem se destacado pelo compromisso com as políticas públicas para a infância. Ser o único município da região com o Selo Unicef demonstra seriedade, planejamento e envolvimento de toda a rede.”
A articuladora municipal do Selo Unicef, Adriana Hassem, reforçou o compromisso da gestão e a responsabilidade de Brasiléia em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem.
“O fato de Brasiléia ser o único município do Alto Acre a ter conquistado o Selo Unicef traz para nós uma responsabilidade ainda maior. Nosso trabalho é contínuo, dedicado e pautado no compromisso da gestão em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem. Estamos empenhados para que, nesta nova etapa, Brasiléia conquiste novamente o selo, mostrando que cuidar da infância é prioridade.”
Produtores de café de Brasiléia e Epitaciolândia recebem trator e mudas através de emenda parlamentar
Recurso beneficia associação com maquinário para lavouras e distribuição de mudas em Brasiléia e Epitaciolândia; investimento visa fortalecer cadeia produtiva na região do Alto Acre
A Associação dos Produtores de Café do Estado do Acre foi beneficiada com uma emenda parlamentar do deputado estadual Arlenilson Cunha que destinou recursos para a aquisição de um trator cafeeiro equipado com carreta agrícola, atendendo a uma demanda histórica dos produtores da região.
O investimento incluiu ainda a distribuição de dezenas de mudas de café a famílias produtoras dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, ampliando a capacidade produtiva das propriedades e incentivando a expansão da cultura do café, que vem ganhando destaque na região.
A entrega do maquinário representa um avanço significativo para o fortalecimento da cadeia produtiva do café na região do Alto Acre.
O investimento atende uma demanda histórica dos produtores, garantindo mais eficiência e manejo das lavouras, além de estimular a geração de renda e a permanência das famílias no campo.
Para o Deputado Arlenilson Cunha, apoiar a agricultura é investir no desenvolvimento do Acre. “Nosso mandato tem compromisso com o produtor rural e com o crescimento da produção agrícola. O café é uma riqueza em expansão no Estado, e vamos seguir fortalecendo quem produz”, destacou o parlamentar.
A presidente da Associação dos Produtores de Café do Acre, Izabelle Araújo, agradeceu a parceria. “Esse apoio chega em boa hora e faz toda diferença no dia a dia do produtor. Agradecemos ao deputado Arlenilson Cunha por olhar para a agricultura com responsabilidade e compromisso. Juntos, vamos seguir fortalecendo a cafeicultura no Acre”, afirmou
Vereadora de 29 anos lidera associação que impulsiona cultivo de café no Acre
A produção de café no Acre tem um rosto jovem e determinado: a engenheira civil Izabelle Araújo, de 29 anos, vereadora em Brasiléia pelo Republicanos e presidente da Associação dos Produtores de Café do Acre (ACA). Natural do município fronteiriço, ela tem liderado os esforços para superar um dos principais obstáculos do setor: a falta de assistência técnica especializada.
Em participação no programa Bar do Vaz, Izabelle apresentou os planos e ambições da associação, detalhando os passos já dados e os rumos previstos para a expansão da cafeicultura em todas as regiões do estado. Seu trabalho à frente da ACA representa a tentativa de manter os produtores ativos e engajados em um movimento que vem atraindo cada vez mais interessados para a atividade no Acre.
Filha de um servidor do Incra que também é produtor rural, Izabelle planta café e conduz as diretrizes da associação, que segundo ela foi criada devido às dificuldades enfrentadas pelos produtores locais, tanto na questão de técnica, maquinário e até de conseguir as mudas.
A região do alto acre ainda se encontra atrás na produção cafeeira em relação à Acrelândia e Mâncio Lima, mas já planeja criar uma cooperativa. “A Associação tem buscado parceria com casos de sucesso no Espírito Santo e Rondônia, que tem a maior produção de café do Norte e uma das maiores do país. A grande reclamação dos produtores é a falta de assistência técnica. A falta de conhecimento acaba fazendo com que a produção seja muito pequena e muitos produtores desistam da cultura”, explica Izabelle.
Só no Alto Acre já são mais de 50 famílias cultivando o café e se reunindo todos os meses junto da Associação, que já entrega benefícios a seus associados.
“Plantar café não é tão simples assim. Precisa de tecnologia, saber o que vai fazer. No Alto Acre ainda é feito tudo de forma manual, mas estamos unindo esses produtores para buscar mais alternativas. O café irrigado, por exemplo, garante uma boa colheita. É preciso investir e levamos esse conhecimento necessário aos nossos associados”. afirmou a presidente da Associação dos Produtores de Café do Acre, Izabelle Araújo
