Estudante do Acre que participou de 4 intercâmbios é aceito em universidade dos EUA: ‘É possível chegar lá’

Centro de Hematologia e Hemoterapia agradece a “heróis da vida real” e reforça campanha para 2026 com o slogan “Você doa, a vida continua”

Mais de 45 mil vidas foram salvas no Acre em 2025 graças às doações de sangue, segundo balanço divulgado pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do estado (Hemoacre). O número reflete a importância da solidariedade para a saúde pública, sustentando estoques que garantiram cirurgias, atendimentos de emergência e tratamentos médicos ao longo do ano.

A instituição destacou o papel dos doadores, chamados de “heróis da vida real”, e de colaboradores e parceiros que ampliaram campanhas e mobilizações em diferentes regiões. Com o slogan “Você doa, a vida continua”, o Hemoacre encerrou 2025 reforçando o convite para que a população mantenha o gesto solidário em 2026, com a meta de ampliar ainda mais o alcance das doações e garantir acesso a tratamentos necessários.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) atua no estado há 20 anos e uma nova sede foi inaugurada no Hospital Regional do Alto Acre em abril do ano passado. Com um espaço amplo e confortável, a unidade visa melhorar o atendimento aos doadores e fortalecer os estoques de sangue, beneficiando também outras regiões do estado.

A ampliação do serviço traz vantagens para os doadores de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil, permitindo que mais pessoas doem simultaneamente, o que aumenta a agilidade na doação e a variedade de tipagens sanguíneas no estoque. A iniciativa reforça a campanha permanente do Hemoacre, que em 2025 registrou mais de 45 mil vidas salvas por meio de doações no Acre.

O Hemoacre funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, para coleta de doação de sangue e também para cadastro de medula óssea. Mas o que é preciso para ser um doador de sangue? As orientações são:

Ter entre 16 e 69 anos;

Pesar mais de 50 kg;

Estar bem de saúde;

Ter dormido 6 horas na noite anterior;

Não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes;

Evitar alimentos gordurosos 4 horas antes;

Não estar em jejum;

Portar documento original com foto;

Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal.

