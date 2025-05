Estudante de medicina é preso em flagrante por armazenar pornografia infantil em Boa Vista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi aconselhado, através de interlocutores, a escolher o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), como vice na chapa para a eleição nacional em 2026. A ideia partiu de lideranças petistas fluminenses, que entendem ser necessário um nome com capilaridade eleitoral no Sudeste e com apelo ao centro, visando garantir a reeleição no próximo pleito.

A ofensiva mais recente pelo nome de Paes na chapa de Lula foi feita junto à ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, na última semana. Foi quando lideranças petistas se concentraram em Brasília para escolher o nome que representará a ala majoritária da sigla, a Construindo um Novo Brasil (CNB), no processo de eleição interna do partido.

Atualmente, Paes é visto como candidatíssimo ao governo do Rio de Janeiro. O PSD acredita que o gestor carioca tem grandes chances de assumir o Palácio das Laranjeiras a partir de 2026. Segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado em abril, ele lidera a corrida com 48,9% de intenção de voto, com chance de vitória em primeiro turno, a depender da margem de erro.

Na avaliação da ala do PT pró-Paes, a escolha do prefeito do Rio de Janeiro ajudaria Lula a dialogar com conservadores — o prefeito comanda uma coalizão que conta com partidos da esquerda à direita, incluindo evangélicos — e amarrar o PSD na sua aliança. Trata-se do maior partido em número de prefeitos atualmente, e também conta com a maior bancada no Senado.

Atualmente, o PSD está dividido. Possui três ministérios no governo (Agricultura; Pesca e Minas e Energia), mas também está contemplado no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo. Enquanto isso, a bancada de deputados assumiu a postura de independência, diante da falta de acenos do Planalto com mais espaços na Esplanada.

Para o PT do Rio de Janeiro, colocar Paes na vice poderia fazer com que Kassab reforce a tese, entre os aliados de Tarcísio, de que o governador deveria disputar a reeleição em São Paulo no ano que vem. Uma parte da direita quer ver o atual gestor paulista, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, representando o grupo na próxima eleição nacional.

PSB quer manter vice de Lula

O problema da ideia de colocar Paes na vice seria uma eventual briga com o PSB, partido do atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, que deseja mantê-lo no posto em 2026. O Planalto avalia uma candidatura do socialista ao governo ou ao Senado em São Paulo, visando oferecer um palanque forte a Lula no maior colégio eleitoral do país.

Fonte: Metrópoles

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários