Estrada do Pacífico: Acre corre risco de isolamento do Pacífico durante o inverno amazônico
Durante um evento promovido pela Associação dos Municípios do Acre (Amac), nesta sexta-feira (17), prefeitos e autoridades puderam constatar a grave situação da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico. A rodovia, que liga Brasiléia a Assis Brasil, é considerada um dos principais corredores de integração entre o Brasil, o Peru e países da Ásia, mas enfrenta graves problemas estruturais.
Dos 110 quilômetros de extensão entre os dois municípios, cerca de 40 km apresentam trechos críticos, exigindo atenção redobrada de motoristas, taxistas e caminhoneiros que utilizam a via diariamente. O cenário preocupa, sobretudo, empresas bolivianas e peruanas que dependem da estrada para exportar produtos ao Brasil, além da empresa Trans Acreana, que faz a maior viagem de ônibus do mundo, ligando o Brasil ao Peru (São Paulo/Lima), que utiliza a Estrada do Pacífico.
Apesar das promessas de fortalecimento das relações comerciais entre o Brasil e o Peru por meio do Acre, a falta de investimentos federais em infraestrutura tem sido um obstáculo ao desenvolvimento regional. Segundo relatos, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) atua de forma limitada, com recursos escassos, realizando apenas serviços pontuais de tapa-buracos e manutenção emergencial.
Com a aproximação do inverno amazônico, período de intensas chuvas, moradores e motoristas temem o isolamento da região e o encarecimento de produtos essenciais, como alimentos e combustíveis. O trecho, que antes podia ser percorrido em cerca de uma hora, agora demanda quase o dobro do tempo devido às más condições de tráfego.
A reportagem tentou contato com representantes do Dnit e da empresa responsável pelas obras na rodovia, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para esclarecimentos.
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL – AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 009/2025
Objeto: contratação de empresa destinada a executar o fornecimento de lanches, refeições tipo ́’Coofee Breack’, Café da manhã lanches, refeições tipo “self-service” e refeições prontas em embalagem térmica visando atender as demandas da
Secretaria Municipal de Administração.
Origem: Secretaria Municipal de Administração.
Data de Reabertura: 30/10/2025 às 09:00hrs.
Retirada do Edital: 17/10/2025 à 30/10/2025 – Horário: de Segunda a Sexta Feira das 07:00 às 13:00 hora. Através do e-mail: [email protected] no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ ou no site da Prefeitura Municipal: Https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes
Assis Brasil-AC, 16 de outubro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro da CPL/PMAB
Prefeito de Brasiléia destaca importância da AMAC e anuncia investimentos em coleta de lixo durante reunião em Assis Brasil
O prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado, participou nesta semana da segunda reunião extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), realizada em Assis Brasil. O encontro reuniu gestores municipais, autoridades estaduais e representantes de órgãos federais para discutir projetos e ações voltadas ao desenvolvimento das cidades acreanas.
Em declaração, o prefeito agradeceu a recepção do anfitrião, Jerry Correia, prefeito de Assis Brasil, e elogiou a condução da reunião pelo presidente da AMAC, Tião Bocalom, também prefeito de Rio Branco.
“A AMAC é fundamental para os municípios, pois é quem elabora e encaminha nossos projetos para Brasília, garantindo que os recursos federais cheguem até as prefeituras. Esse trabalho técnico é essencial para o desenvolvimento das cidades”, destacou Carlinho.
Durante o encontro, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, apresentou ações de segurança na região de fronteira, com destaque para o uso de aeronaves não tripuladas (drones) de longo alcance — uma inovação que coloca o Acre como o primeiro estado do país a utilizar esse tipo de tecnologia no monitoramento territorial e na prevenção de crimes.
Representantes do governo federal e do Incra também participaram da reunião. Segundo o prefeito, o chefe do Incra no Acre, Márcio Alércio, convidou a gestão de Brasiléia para uma reunião em Rio Branco, a fim de tratar de novas ações conjuntas voltadas à regularização fundiária e desenvolvimento rural.
Outro ponto debatido foi a gestão de resíduos sólidos. O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (Cinreso), Emerson Leão, informou que o aterro controlado que atualmente atende Epitaciolândia poderá, em breve, contemplar também outros municípios da regional.
Carlinho do Pelado ressaltou que Brasiléia é hoje o único município acreano apto a receber investimentos federais para a área de limpeza pública, o que tem permitido avanços significativos na coleta de lixo.
“Estamos adquirindo caminhões coletores novos e vamos receber mais um por meio de emenda da deputada Antônia Lúcia, destinada a atender todos os municípios do Acre. Até o próximo ano, teremos três caminhões novos, o que vai resolver o problema da coleta e melhorar o atendimento à população”, afirmou o prefeito.
O encontro da AMAC reforçou a importância da cooperação entre os municípios, o governo do estado e o governo federal para fortalecer a infraestrutura, a segurança e os serviços públicos no interior do Acre.
Operação integrada das forças de segurança do Acre apreende mais de 200 kg de drogas na divisa com Rondônia
Uma operação conjunta das forças de segurança do Acre resultou, neste sábado (18), em uma das maiores apreensões de drogas do ano no estado. A ação foi realizada na região da Tucandeira, na divisa entre o Acre e Rondônia, e contou com a participação da Polícia Militar do Acre (PMAC), da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com informações da PMAC, a abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina no Posto da Tucandeira. Após informações repassadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), os policiais interceptaram uma carreta que seguia para outro estado. Durante a inspeção, foram encontrados mais de 200 quilos de entorpecentes escondidos na estrutura do veículo.
O material apreendido inclui aproximadamente 159 kg de skunk, 36 kg de oxidado de cocaína e 8 kg de cloridrato de cocaína. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Denarc, em Rio Branco, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), a operação faz parte das ações permanentes de combate ao tráfico interestadual de drogas e de fortalecimento do policiamento nas fronteiras. O resultado reforça a eficiência do trabalho de inteligência e o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado.
“Essa apreensão demonstra o quanto o trabalho integrado entre as instituições é fundamental para conter o avanço das organizações criminosas e proteger as fronteiras do estado”, destacou um representante da Sejusp.
A droga apreendida será encaminhada para perícia e, posteriormente, incinerada, conforme determinação judicial.
