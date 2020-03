Blog do Evandro Cordeiro

O prefeito de Assis Brasil, Zum Barbosa (PSDB), disse agora ao Blog do Evandro Cordeiro que está “desesperado” com o “acúmulo” de imigrantes em sua cidade, que fica a 360km de Rio Branco, capital do Acre, na fronteira tríplice com Brasil e Peru, devido ao novo coronavírus.

O prefeito informou ao Blog que devido ao bloqueio dos dois governos, os imigrantes e turistas estão chegando em Assis Brasil e estão ficando. “Esta abarrotado de gente aqui, meu amigo.

Já gritei por socorro para o Gladson e para a presidência da República”, disse. Segundo os últimos dados já são 250 pessoas de diversos países instalados no município, alguns em situação precária, entre homens, mulheres e crianças.

Nesse meio, vem surgindo outro problema para as autoridades da pequena cidade acreana de Assis Brasil. Um grande número de imigrantes haitianos que estavam tentando passar pelo Peru, rumo a outros países da Europa e América Central.

Em alguns relatos feito por telefone, brasileiros que estão no lado peruano tentando passar para o Brasil, estão sendo barrados e passando por necessidades. Quem pode, está recebendo dinheiro ou alimentos no meio da ponte sob o olhar de policiais.

As autoridades do município estão tentando buscar apoio por parte do Governo do Estado e Federal, para encontrar uma saída e evitar

