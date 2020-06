Ele era um amigo de infância, que tinha estreita ligação com minha família. Brasiléia vai sentir muito a falta dele”, observou Fernanda.

Com Jairo Barbosa

“Hoje é um dia de luto, para mim e para todos de Brasiléia. Lamento profundamente a partida do amigo Carlos. O bode era um militante diferenciado. Falava com ele diariamente” disse a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassen, ao falar sobre a morte de Carlos Rego, o Bode, de 48 anos, que faleceu vítima da Covid, na manhã desta sexta-feira (12), em Rio Branco.

Figura recorrente nas campanhas do Partido dos Trabalhadores, Bode foi candidato a vereador por sua cidade natal, Brasiléia, onde era muito querido. Infectado pelo coronavirus, foi internado no hospital regional do Alto Acre e depois transferido para a capital, já em estado grave. Estava a cerca de dez dias na UTI do Pronto Socorro, mas não resistiu e veio a óbito.

Por conta do protocolo, o corpo não será levado para Brasileia, como era o desejo da família. Ele será sepultado ainda hoje, no cemitério Morada da Paz, em Rio Branco.

