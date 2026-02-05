Estimativas para 2026: câncer de próstata lidera em homens e de mama em mulheres no Acre

Incidência projetada é de 24,92 casos por 100 mil homens para próstata e 23,98 por 100 mil mulheres para mama; câncer colorretal aparece em segundo em ambos os sexos

As estimativas para 2026 apontam que o câncer de próstata será o mais incidente entre os homens no Acre, com taxa de 24,92 casos por 100 mil habitantes, enquanto entre as mulheres o câncer de mama lidera, com 23,98. Os dados são do Ministério da Saúde e integram as projeções nacionais de incidência da doença.

Entre os homens, os tipos de câncer com maior taxa após a próstata são cólon e reto (8,44), pulmão (9,77), estômago (9,20) e cavidade oral (6,58). Já entre as mulheres, seguem-se os cânceres de cólon e reto (6,85), colo do útero (19,63), pulmão (12,30) e tireoide (7,49).

As projeções reforçam a necessidade de políticas públicas de rastreamento, diagnóstico precoce e atenção oncológica no estado, principalmente para os tipos de maior incidência e com possibilidade de prevenção, como os cânceres de colo do útero, mama e próstata.

Principais taxas projetadas (por 100 mil habitantes):

Homens: Próstata (24,92), cólon/reto (8,44), pulmão (9,77), estômago (9,20), cavidade oral (6,58)

Mulheres: Mama (23,98), cólon/reto (6,85), colo do útero (19,63), pulmão (12,30), tireoide (7,49)

Outros destaques (taxas por sexo):

Pulmão: 9,77 (H) × 12,30 (M) – maior em mulheres

Estômago: 9,20 (H) × 3,50 (M) – três vezes mais incidente em homens

Fígado: 8,97 (H) × 2,46 (M) – quase quatro vezes mais em homens

Tireoide: 3,26 (H) × 7,49 (M) – mais que o dobro em mulheres

O alto índice de câncer de colo do útero (19,63) reflete a baixa cobertura de rastreamento (preventivo) e a infecção persistente por HPV no estado. Já a maior incidência de câncer de pulmão em mulheres pode estar ligada ao aumento do tabagismo feminino nas últimas décadas.

A Secretaria de Saúde do Acre deve reforçar em 2026:

Campanhas de mamografia e PSA (exame da próstata);

Rastreamento de HPV e vacinação de adolescentes;

Programas de cessação do tabagismo.

Os dados servirão para planejar a distribuição de recursos em quimioterapia, radioterapia e cirurgias oncológicas nos hospitais de referência do SUS no estado.

A disparidade de gênero em certos tipos de câncer – como estômago e fígado (mais em homens) e tireoide (mais em mulheres) – exige políticas de prevenção diferenciadas, que considerem fatores de risco comportamentais, ocupacionais e hormonais específicos de cada população.

Relacionado

Comentários