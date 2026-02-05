Conecte-se conosco

Acre

Estimativas para 2026: câncer de próstata lidera em homens e de mama em mulheres no Acre

Publicado

16 segundos atrás

em

Incidência projetada é de 24,92 casos por 100 mil homens para próstata e 23,98 por 100 mil mulheres para mama; câncer colorretal aparece em segundo em ambos os sexos

Os números refletem o envelhecimento da população, desigualdades regionais e desafios persistentes no acesso à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao tratamento. Foto: captada 

As estimativas para 2026 apontam que o câncer de próstata será o mais incidente entre os homens no Acre, com taxa de 24,92 casos por 100 mil habitantes, enquanto entre as mulheres o câncer de mama lidera, com 23,98. Os dados são do Ministério da Saúde e integram as projeções nacionais de incidência da doença.

Entre os homens, os tipos de câncer com maior taxa após a próstata são cólon e reto (8,44), pulmão (9,77), estômago (9,20) e cavidade oral (6,58). Já entre as mulheres, seguem-se os cânceres de cólon e reto (6,85), colo do útero (19,63), pulmão (12,30) e tireoide (7,49).

As projeções reforçam a necessidade de políticas públicas de rastreamento, diagnóstico precoce e atenção oncológica no estado, principalmente para os tipos de maior incidência e com possibilidade de prevenção, como os cânceres de colo do útero, mama e próstata.

Principais taxas projetadas (por 100 mil habitantes):

  • Homens: Próstata (24,92), cólon/reto (8,44), pulmão (9,77), estômago (9,20), cavidade oral (6,58)

  • Mulheres: Mama (23,98), cólon/reto (6,85), colo do útero (19,63), pulmão (12,30), tireoide (7,49)

Outros destaques (taxas por sexo):

  • Pulmão: 9,77 (H) × 12,30 (M) – maior em mulheres

  • Estômago: 9,20 (H) × 3,50 (M) – três vezes mais incidente em homens

  • Fígado: 8,97 (H) × 2,46 (M) – quase quatro vezes mais em homens

  • Tireoide: 3,26 (H) × 7,49 (M) – mais que o dobro em mulheres

O alto índice de câncer de colo do útero (19,63) reflete a baixa cobertura de rastreamento (preventivo) e a infecção persistente por HPV no estado. Já a maior incidência de câncer de pulmão em mulheres pode estar ligada ao aumento do tabagismo feminino nas últimas décadas.

Entre as mulheres, em ordem de incidência, predominam os cânceres de mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide. Foto: captada 

A Secretaria de Saúde do Acre deve reforçar em 2026:

  • Campanhas de mamografia e PSA (exame da próstata);

  • Rastreamento de HPV e vacinação de adolescentes;

  • Programas de cessação do tabagismo.

Os dados servirão para planejar a distribuição de recursos em quimioterapia, radioterapia e cirurgias oncológicas nos hospitais de referência do SUS no estado.

A disparidade de gênero em certos tipos de câncer – como estômago e fígado (mais em homens) e tireoide (mais em mulheres) – exige políticas de prevenção diferenciadas, que considerem fatores de risco comportamentais, ocupacionais e hormonais específicos de cada população.

Entre os homens, os cinco tipos de câncer mais incidentes são os de próstata, cólon e reto, pulmão, estômago e cavidade oral, respectivamente. Foto: captada 

Acre

Educação certifica 300 servidores de apoio e reforça papel desses profissionais no ambiente escolar

Publicado

2 horas atrás

em

5 de fevereiro de 2026

Por

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) certificou, nesta quinta-feira, 5, cerca de 300 servidores de apoio pela conclusão da Formação Continuada para Servidores Não Docentes, em uma cerimônia realizada no auditório da SEE, em Rio Branco. A iniciativa encerra uma etapa de capacitação que reuniu agentes de portaria, assistentes educacionais, auxiliares de biblioteca e outros profissionais que atuam nas escolas públicas estaduais.

Cerimônia de certificação reuniu agentes de portaria, auxiliares de secretaria, assistentes educacionais e auxiliares de biblioteca. Foto: Mardilson Gomes/SEE

A formação, que começou no início da semana e alcançou 328 participantes, teve foco na melhora do clima e da convivência escolar, ética, competências pedagógicas e socioemocionais — temas considerados fundamentais para a atuação desses profissionais no cotidiano das unidades de ensino.

“Hoje é um momento de muita alegria, de muita satisfação para o Departamento de Formação da Secretaria de Estado de Educação”, destacou Lídia Maria Cavalcante, chefe do Departamento de Formação e Assistência Educacional. Ela lembrou que, embora esses educadores não atuem diretamente em sala de aula, “eles colaboram e contribuem para a educação do nosso estado”.

Lídia Maria Cavalcante Lima destaca a importância da valorização da equipe de apoio nas escolas. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Durante a formação, os participantes tiveram acesso a conteúdos que vão além do aspecto técnico da função, incluindo saúde mental, autocuidado, relações humanas, ética no trabalho e enfrentamento à violência escolar, contribuindo para uma atuação mais integrada com as equipes escolares.

Raimundo Barroso, auxiliar de secretaria da Escola Marina Vicente, destacou que a formação contribuiu para somar conhecimento à sua longa trajetória profissional.  “Tenho mais de 40 anos de serviço público e já atuei em diversas funções dentro da escola. Esse curso veio para acrescentar ainda mais ao que já vivencio no dia a dia. A gente aprende, troca experiências e passa a compreender melhor o papel de cada um no funcionamento da escola”, afirmou.

Raimundo Barroso, auxiliar de secretaria da Escola Marina Vicente, participou da Formação Continuada para Servidores Não Docentes promovida pela SEE. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Já Maria Eneide de Freitas, auxiliar de secretaria da mesma unidade escolar, ressaltou a importância do reconhecimento das equipes de apoio.

“Esses três dias de formação foram muito proveitosos. Cada conteúdo trouxe um aprendizado que vamos levar para o nosso trabalho diário, no atendimento aos alunos, aos pais e à comunidade escolar. Muitas vezes, apenas os professores têm acesso a capacitações, e essa formação mostrou que nós, administrativos e servidores de apoio, também somos parte fundamental da escola. Fomos lembrados, valorizados, e isso faz toda a diferença”, concluiu.









Acre

Prefeitura de Rio Branco participa de sessão solene de despedida do conselheiro Valmir Ribeiro no TCE-AC

Publicado

4 horas atrás

em

5 de fevereiro de 2026

Por

A Prefeitura de Rio Branco participou, nesta quinta-feira (5), da Sessão Solene de Aposentadoria do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, realizada no Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC). O Executivo municipal foi representado pelo secretário municipal de Articulação Institucional Rennan Biths, que esteve presente em nome do prefeito em exercício Alysson Bestene.

A solenidade marcou o encerramento de uma trajetória de mais de 36 anos de dedicação ao Tribunal de Contas do Estado, reunindo autoridades, membros da Corte, servidores, familiares e convidados. Durante o evento, foram destacadas a contribuição institucional do conselheiro e sua atuação em prol do fortalecimento da fiscalização dos recursos públicos.

WhatsApp Image 2026 02 05 at 15.07.37
Rennan Biths destacou o reconhecimento da gestão municipal pelos importantes serviços prestados pelo conselheiro ao Estado do Acre e à administração pública. (Foto: Luiz Cordeiro/Secom)

Rennan Biths ressaltou o reconhecimento da gestão municipal pelos relevantes serviços prestados pelo conselheiro ao Estado do Acre e à administração pública.

“Desejamos ao conselheiro muita saúde e sucesso nesta nova fase da vida. Que seja um tempo para aproveitar mais a família, os filhos e os netos, mas que, de alguma forma, continue contribuindo com sua experiência para o crescimento do nosso estado e, especialmente, da nossa capital”, destacou Rennan Biths.

WhatsApp Image 2026 02 05 at 11.47.33
Ao final da solenidade, a presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéia Benício de Araújo Barbosa, destacou o legado e a trajetória do conselheiro na Corte. (Foto: Luiz Cordeiro/Secom)

Em seu discurso de despedida, Valmir Gomes Ribeiro agradeceu as homenagens recebidas e relembrou, com emoção e bom humor, sua trajetória no Tribunal de Contas.
“Me sinto muito honrado em receber todas essas homenagens, porque aqui estão meus amigos. Geralmente a recepção da chegada é maior que a da saída, mas hoje está sendo o contrário. O cafezinho da chegada sempre é mais quente”, afirmou.

Encerrando a solenidade, a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheira Dulcinéia Benício de Araújo Barbosa, destacou o legado deixado pelo conselheiro ao longo de sua atuação na Corte.

“O conselheiro Valmir Ribeiro deixa uma contribuição inestimável para o Tribunal de Contas e para o Estado do Acre. Sua trajetória é marcada pela ética, pelo compromisso com o serviço público e pelo fortalecimento institucional desta Casa”, afirmou a presidente.

WhatsApp Image 2026 02 05 at 15.07.37 1
WhatsApp Image 2026 02 05 at 15.07.38
WhatsApp Image 2026 02 05 at 15.07.38 1
WhatsApp Image 2026 02 05 at 15.07.39
WhatsApp Image 2026 02 05 at 15.07.39 2
WhatsApp Image 2026 02 05 at 11.47.24 1

Acre

Vice-governadora Mailza recebe novo procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque e reforça diálogo interinstitucional

Publicado

4 horas atrás

em

5 de fevereiro de 2026

Por

A vice-governadora Mailza Assis recebeu, nesta quinta-feira, 5, em seu gabinete, o novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima, acompanhado de equipe jurídica composta por procuradores, defensores públicos e juízes. Oswaldo D’Albuquerque foi eleito em 2025 para assumir a Procuradoria-Geral de Justiça durante o biênio 2026-2028.

A visita de cortesia insere-se nas ações de fortalecimento do diálogo institucional entre o Ministério Público e o governo do Acre, construído ao longo das gestões do governador Gladson Camelí com o objetivo de ampliar a cooperação entre as instituições e aprimorar os trabalhos desenvolvidos em benefício da população acreana.

Visita de cortesia insere-se nas ações de fortalecimento do diálogo institucional entre o Ministério Público e o governo do Acre. Foto: Neto Lucena/Secom

“É uma honra receber o procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque em nosso gabinete, fortalecendo as relações institucionais e contribuindo para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos em todo o Acre. Aproveito para desejar boa sorte na execução do seu ofício ao longo de toda a gestão e reafirmar que estamos sempre à disposição para dialogar e trabalhar juntos pelo Acre”, enfatizou Mailza Assis.

“Aproveito para desejar boa sorte na execução do seu ofício ao longo de toda a gestão e reafirmar que estamos sempre à disposição para dialogar e trabalhar juntos pelo Acre” Foto: Neto Lucena/Secom

Durante o encontro, estiveram presentes, além do procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque, o assessor de Relações Institucionais, procurador de Justiça Sammy Barbosa Lopes; o secretário-geral, promotor de Justiça Adenilson de Souza; e a procuradora de Justiça Kátia Rejane.

