Em 2017, ele teria enganado mais de 200 estudantes com um curso de bombeiros sem habilitação

Procurado desde 2017 acusado de enganar mais de 200 jovens acreanos com um curso de bombeiros fraudulento e sem respaldo das instituições as quais era atribuída a responsabilidade, Almerito Bandeira de Melo, acusado de estelionato, foi preso na tarde de terça-feira (10), em Cacoal, em Rondônia.

O estelionatário deve ser recambiado para o Acre, onde tem mandato de prisão em aberto.

Jovens de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, ao concluírem o curso de formação em bombeiro civil, descobriram que o instrutor não era habilitado e que sua empresa, de nome Life Acre, conseguiu alvará junto ao Corpo de Bombeiros Militar com a apresentação de um diploma falso. A denúncia partiu de um dos alunos, Sidney Camurça Souza, e foi corroborada pela Associação dos Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, através de seu presidente, o BM Abrahão Pupio.

O falsário chegava a emitir diplomas que posteriormente não eram reconhecidos como autênticos. Ele estaria tentando aplicar o mesmo golpe em municípios de Rondônia. A prisão do estelionatário foi revelada pelo site Rondônia ao Vivo.

