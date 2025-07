Estão abertas as inscrições para o Campeonato Acreano de Futebol Feminino Sub-16

Assermurb e Independência fazem nesta quinta, 10, a partir das 16 horas, no Florestão, as despedidas do Campeonato Estadual Sub-20. As duas equipes não conseguiram as classificações para a segunda fase da competição.

Assermurb em 10º

A Assermurb vai terminar o torneio na 10ª posição. A equipe apresentou durante a campanha atletas promissores, mas a ausência de atletas “importados” acabou sendo determinante para não conquistar a classificação.

Pior equipe do torneio

Independente do resultado contra a Assermurb, o Independência fechará a participação no Estadual como a pior equipe. A diretoria do clube fez a opção pela formação de um time caseiro e chegou a utilizar vários atletas Sub-17.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários