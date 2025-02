“Estamos lidando com uma oscilação perigosa”, alerta Defesa Civil sobre nível do Rio Acre

O Acre registrou o segundo maior custo da construção civil do Brasil em janeiro, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, de acordo com dados do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor médio no estado atingiu R1.888,46pormetroquadrado,apenasR1.888,46pormetroquadrado,apenasR 4,69 a menos que o custo no Rio de Janeiro, que foi de R$ 1.893,15.

Apesar de ter uma população equivalente a apenas 5% do número de habitantes do estado fluminense, o Acre acumula um aumento de 4,8% no custo da construção civil nos últimos 12 meses. O valor no estado também superou a média nacional, que ficou em R$ 1.725,52. No país, a tendência foi de distribuição do custo, em média, de R$ 1.003,26 dos materiais e R$ 722,26 da mão de obra.

O alto custo no Acre reflete desafios logísticos e de infraestrutura, que encarecem a aquisição de materiais e a execução de obras. O cenário preocupa setores da economia e a população, que enfrentam dificuldades para acessar moradias e serviços de construção. Especialistas apontam a necessidade de políticas públicas para reduzir os custos e impulsionar o desenvolvimento do setor no estado.