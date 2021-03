O secretário de Saúde do governo, Alysson Bestene, declarou na manhã desta quinta-feira (25), que após o Acre ser inserido na lista de estados em situação de ‘alerta crítico’ da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o governo avalia a possibilidade de restringir o funcionamento das atividades não essenciais por 14 dias em todo o território acreano.

Porém, Bestene afirmou que a avaliação é feita pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 do estado acreano. “Não é nada certo, estamos avaliando a possibilidade”, ressaltou.

Para conter o avanço da pandemia no Acre, o governo implantou o toque de recolher, com restrição de pessoas e lockdown aos fins de semana.

O governador Gladson Cameli disse que que não gosta da ideia do lockdown, mas se uma catástrofe acontecer no sistema de saúde do Estado, a medida será inevitável.

