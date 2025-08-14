Estadual Sub-11 começa na Arena da Floresta com Santa Cruz e Galvez

O Campeonato Estadual Sub-11 começa nesta quinta, 14, às 16h30, na Arena da Floresta, com o confronto entre Santa Cruz e Galvez. A competição terá 16 equipes na disputa e a novidade do torneio em 2º25 serão os jogos na preliminar do Campeonato Estadual da 2ª Divisão.

“Vamos levar a garotada e os seus responsáveis para a Arena da Floresta. Iremos colocar essa nova geração no principal palco do futebol acreano e essa é uma maneira também de incentivar”, declarou o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo.

Fórmula de disputa

A fórmula de disputa do torneio terá as equipes jogando entre si nos seus respectivos grupos e os quatro primeiros classificados avançam para a segunda fase. A partir das quartas o torneio passa a ser eliminatório até a definição do campeão.

Mais de 300 garotos

O Estadual Sub-11 coloca em campo mais de 300 garotos. A FFAC abre a competição para times não federados e essa também é uma forma de incentivar a prática do futebol.

