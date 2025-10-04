Estadual Feminino terá confrontos semifinais no Álvaro Dantas

Serão disputadas neste sábado, a partir das 18h40, no ginásio Álvaro Dantas, as semifinais do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A.

Na definição do primeiro finalista, o Real Sociedade joga contra o Villa e na segunda semifinal, o Rio Branco enfrenta o Veneza.

Equilíbrio e favorito

Real Sociedade e Villa entram em quadra sem favoritismo e devem fazer uma partida equilibrada. O Rio Branco, melhor campanha da fase de classificação, é favorito contra o Veneza.

Sem vantagem

Os times vão para as semifinais sem vantagem. Se os jogos terminarem empatados, os classificados serão definidos na prorrogação ou nas cobranças de penalidades.

Taça Brasil

A equipe campeã Estadual disputará em 2026 a Taça Brasil. A Federação Acreana de Futsal programou uma boa premiação para o melhor time da competição.

