Estadual Feminino Sub-20 vai ter uma rodada dupla no Sesc

As equipes do Fluminense da Bahia e Lyon conquistaram vitórias nessa terça, 1º, no ginásio do Sesc, pelo Campeonato Estadual de Futsal Sub-20.

O Fluminense da Bahia goleou o PSC por 8 a 1 e o Lyon derrotou o Preventório.

Sub-20 feminino

Nos jogos do Campeonato Estadual Feminino Sub-20, o Veneza bateu o Villa por 4 a 2 e o Real Sociedade venceu o Borussia por 6 a 1.

Duelos do Sub-17

No Estadual Sub-17, Real Sociedade e Assermurb empataram por 1 a 1, no feminino, e o PSC bateu o Rio Branco por 6 a 1, no masculino.

