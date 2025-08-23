Estadual da Série A terá uma rodada com 3 partidas no Álvaro Dantas

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A terá uma rodada com três partidas neste sábado, 23, a partir das 18 horas, no ginásio Álvaro Dantas.

O Calafate, ainda sem vencer no torneio, abre a programação contra o Real Sociedade. Na sequência os jogos são: Rio Branco x Villa e Veneza x Borussia.

Início da Série B

Com cinco times na disputa começa neste sábado o Campeonato Estadual da Série B. Café com Leite/Porto Acre enfrenta Epitaciolândia, a partir das 17 horas, no ginásio Álvaro Dantas. No Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), a partir das 19 horas, o Preventório joga contra a Assermurb.

