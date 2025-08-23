fbpx
Cotidiano

Estadual da Série A terá uma rodada com 3 partidas no Álvaro Dantas

Publicado

2 horas atrás

em

Foto João Valente: Partidas podem encaminhar os primeiros classificados

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A terá uma rodada com três partidas neste sábado, 23, a partir das 18 horas, no ginásio Álvaro Dantas.

O Calafate, ainda sem vencer no torneio, abre a programação contra o Real Sociedade. Na sequência os jogos são: Rio Branco x Villa e Veneza x Borussia.

Início da Série B

Com cinco times na disputa começa neste sábado o Campeonato Estadual da Série B. Café com Leite/Porto Acre enfrenta Epitaciolândia, a partir das 17 horas, no ginásio Álvaro Dantas. No Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), a partir das 19 horas, o Preventório joga contra a Assermurb.

Cotidiano

Governo federal publica lista de defeso no Acre com os 22 municípios incluídos

Publicado

1 hora atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

Período de proibição da pesca de 10 espécies no estado vai de novembro de 2025 a março de 2026; medida garante pagamento do Seguro-Defeso a pescadores artesanais

O período está proibida a captura das seguintes espécies: dourada, piraíba, pirapitinga, caparari, aruanã, jaraqui, mapará, sardinha, matrinxã e pacu. Foto: captada 

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) divulgou na última sexta-feira (22) a lista de municípios acreanos incluídos no período de defeso – intervalo anual em que a pesca é proibida para preservação de espécies. No total, 22 cidades do Acre foram contempladas, entre elas Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Brasileia. A medida, baseada no Decreto nº 12.527/2025, assegura o pagamento do Seguro-Defeso a pescadores artesanais durante a proibição.

No estado, o defeso vigorará de novembro de 2025 a março de 2026, período em que ficará proibida a captura de espécies como dourada, piraíba, pirapitinga, caparari, aruanã, jaraqui, mapará, sardinha, matrinxã e pacu. O MPA destacou que a inclusão de municípios vizinhos aos rios e lagos onde o defeso é aplicado busca garantir transparência e clareza aos trabalhadores que dependem do benefício. O órgão terá até 60 dias para publicar a relação completa de cidades incluídas em cada calendário de defeso do país.

Cotidiano

Acre tem 56 mil pessoas em situação de fome e 301 mil em insegurança alimentar, aponta IBGE

Publicado

1 hora atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

Estudo revela que 301 mil acreanos vivem com algum grau de insegurança alimentar; situação grave atinge famílias com redução drástica de quantidade e qualidade das refeições

Outras 190 mil pessoas sofrem de insegurança leve, ou seja, passam alguma privação de alimentos durante o mês. Foto: captada 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2023 mostram que 56 mil pessoas no Acre enfrentavam a fome – estágio mais crítico da insegurança alimentar –, enquanto outras 245 mil viviam em situação de insegurança alimentar moderada ou leve. No total, 301 mil acreanos (o equivalente a cerca de 30% da população do estado) não tinham acesso pleno e permanente a alimentos em quantidade e qualidade adequadas no período analisado.

Conforme parâmetros do Ministério da Saúde, a insegurança alimentar grave (fome) ocorre quando há ruptura no padrão alimentar familiar, com redução severa de quantidade e qualidade dos alimentos, afetando inclusive crianças. Além desse grupo, 55 mil pessoas enfrentavam insegurança moderada – com restrição de alimentos entre adultos – e 190 mil estavam em insegurança leve, caracterizada pela preocupação com o acesso futuro aos alimentos ou comprometimento pontual da qualidade das refeições.

Os números colocam o estado entre os mais vulneráveis do Norte do país.
Os três níveis da insegurança alimentar no Acre

  1. INSEGURANÇA GRAVE (FOME)

    • 56 mil pessoas

    • Quebra total do padrão alimentar, com redução quantitativa para todos os membros da família, incluindo crianças

  2. INSEGURANÇA MODERADA

    • 55 mil pessoas

    • Adultos restringem quantidade de alimentos para poupar outros membros da família

  3. INSEGURANÇA LEVE

    • 190 mil pessoas

    • Qualidade da alimentação comprometida, mas quantidade ainda percebida como adequada

Contexto e Impactos

A situação é agravada por fatores como:

  • Isolamento geográfico de comunidades ribeirinhas e indígenas

  • Crise econômica pós-pandemia

  • Alta no preço dos alimentos acima da média nacional

O Ministério da Saúde alerta que a insegurança alimentar grave representa riscos especialmente para crianças, podendo causar desnutrição crônica e comprometimento do desenvolvimento cognitivo.

Dados de 2023 mostram que 30% da população acreana enfrenta algum grau de privação alimentar; situação grave atinge principalmente crianças. Foto: captada 

Respostas em Andamento

  • Governo estadual mantém o Programa Acre Sem Fome com distribuição de cestas básicas

  • ONGs atuam em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação (FAO)

  • Novos dados do IBGE para 2024 devem avaliar o impacto recente das secas no Vale do Juruá

Organizações da sociedade civil cobram a retomada urgente do Conselho de Segurança Alimentar estadual e políticas específicas para zonas rurais. Os números refletem um desafio estrutural no estado, onde fatores como isolamento geográfico, limitações logísticas e desigualdade social ampliam a vulnerabilidade das populações mais isoladas e de baixa renda.

Cotidiano

Tadeu Hassem fiscaliza obras no Ramal do km 59, em Brasileia, com recursos de Mailza

Publicado

2 horas atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve na última quinta-feira (21) na zona rural de Brasileia para acompanhar de perto as obras em andamento no Ramal do km 59. A vistoria, registrada em suas redes sociais, contou com a presença do vereador Leonir Castro, representante da comunidade local.

Os serviços estão sendo executados com recursos garantidos ainda na época em que a atual vice-governadora Mailza Assis (PP) ocupava o mandato de senadora. A execução acontece em parceria entre o Deracre, o Governo do Estado, a Prefeitura de Brasileia e o mandato parlamentar de Tadeu Hassem.

No local, as equipes já iniciaram a implantação de bueiros, etapa fundamental que será seguida pela abertura de valas e, posteriormente, pela recuperação completa do ramal. A obra beneficiará diretamente produtores rurais e famílias da região, garantindo mais acessibilidade, segurança e escoamento da produção.

O vereador Leonir Castro ressaltou a importância da presença do deputado e da união de esforços em prol da comunidade. “Precisamos de representantes comprometidos, que não apenas destinam recursos, mas também acompanham e cobram resultados. O deputado Tadeu tem feito isso, assim como reconhecemos a contribuição da vice-governadora Mailza nesse trabalho”, destacou.

Nas redes sociais, Tadeu Hassem reforçou o compromisso de seu mandato com a população de Brasileia. “Fiscalizar obras é parte do meu dever como parlamentar. Nosso mandato está e sempre estará à disposição da cidade onde nasci e cresci, ao lado do homem e da mulher do campo”, afirmou.

