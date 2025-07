Estadual 3×3 Adulto será disputado no sábado no ginásio do CEBRB

Será disputada no sábado, 19, a partir das 8 horas, na quadra do CEBRB, a fase classificatória do Campeonato Estadual de Basquete 3×3 Adulto, no feminino e masculino. As equipes campeãs e as vices estarão classificadas para as finais da competição.

“Teremos 11 times no masculino e 4 no feminino. Deveremos ter um torneio com jogos bem equilibrados”, avaliou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.

Sub-23 e 18

A FEAB programou as disputas do Sub-23 e 18 no feminino, mas somente duas equipes realizaram as inscrições para jogar o Sub-18.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários