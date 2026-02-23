Estaduais chegam em reta decisiva: confira resumo da rodada

Os principais campeonatos estaduais do Brasil chegaram em seus momentos decisivos, com grandes duelos de mata-mata no último fim de semana.

Para você não perder nada, a CNN preparou um breve resumo do que aconteceu nos principais torneios estaduais do país.

Paulista

As quartas de final do Paulistão, que já definiram os duelos de semifinal, aconteceram no sábado (21) e domingo (22).

A primeira equipe a garantir a vaga na semi foi o São Paulo, que eliminou o Red Bull Bragantino, ao vencer por 2 a 1, fora de casa, no Estádio Cícero de Souza Marques. O duelo foi marcado por uma entrevista de Gustavo Marques, do time do interior, que disparou frases machistas contra a árbira Daiane Muniz.

Quem também garantiu a clasificação no sábado foi o Palmeiras. De forma tranquila, o time de Abel Ferreira fez valer o favoritismo e goleou o Capivariano por 4 a 0, com dois gols de Vitor Roque, e também marcou a estreia de Jhon Arias.

O único dos quatro grandes a não passar foi o Santos, que foi eliminado de forma dolorosa pelo Novorizontino. O jogo estava empatado pro 1 a 1 até o último lance, quando Léo Naldi acertou bonita cabeçada e garantiu a vitória por 2 a 1 do Tigre.

Carioca

No Rio de Janeiro, rolaram as partidas de ida das semifinais.

No Estádio Nilton Santos, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de Kevin Serna, e abriu vantagem para o duelo de volta. Com a derrota, o Vasco decidiu demitir Fernando Diniz.

Do outro lado da chave, o Flamengo venceu o Madureira com tranquilidade, por 3 a 0, e encaminhou vaga na decisão.

Gaúcho

No Rio Grande do Sul, as finais foram definidas e teremos dois duelos entre Grêmio e Internacional na decisão.

O Inter garantiu a classificação após golear o Ypiranga por 4 a 0. No jogo de ida, o Colorado já tinha vencido por 3 a 0.

O Grêmio, por sua vez, sofreu mais para chegar na final. Após dois empates, o Imortal eliminou o Juventude nos pênaltis.

Mineiro

Em Minas Gerais, as duas semifinais tiveram seus duelos de ida.

Apesar de visitante, o Cruzeiro dominou o Pouso Alegre e venceu por 2 a 1. Lucas Silva e o reestreante Bruno Rodrigues marcaram para a Raposa, enquanto Romário descontou para os mandantes.

Na outra semifinal, Atlético-MG e América-MG ficaram no 1 a 1, em jogo marcado por golaços. Dudu abriu o placar para o Galo, mas Yarlen empatou para o Coelho, e as equipes vão decidir a vaga na final na Arena Independência.

