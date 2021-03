O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), garantiu a chegada de mais uma usina de oxigênio na tarde desta quinta-feira, 11, por meio de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), para ampliação da oferta do gás no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e no Hospital de Campanha de Rio Branco.

A usina é proveniente de contrato de locação, e será instalada nas antigas dependências do Batalhão de Operações Especiais (Bope), cujo prédio será utilizado para criação de novos leitos Covid. “Essa ampliação se faz necessária devido à intensificação da demanda do Into e hospital de campanha”, explicou a diretora administrativa da Sesacre, Muana Araújo.

O prédio do Bope será uma extensão do hospital de campanha. A expectativa é de que o Estado possa abrir na unidade, totalmente reformada, mais 20 leitos de enfermaria e outros dez espaços de pronto atendimento, caso haja necessidade do uso de oxigênio por pacientes em estado não grave.

