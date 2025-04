Estado realiza mutirão de atendimentos especializados em neuropediatria a 180 crianças e adolescentes com TEA

Durante os atendimentos, também são emitidos laudos médicos e prescrições, documentos essenciais para a continuidade do cuidado

Em alusão ao mês de conscientização sobre o autismo, o governo do Acre, por meio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) e em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realiza nesta sexta-feira, 18, e sábado, 19, um mutirão de atendimentos ambulatoriais na especialidade de neuropediatria, voltado a crianças e adolescentes com diagnóstico ou suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ao todo, cerca de 180 pacientes serão atendidos durante os dois dias de mutirão no saguão do Serviço de Atendimento Ambulatorial Especializado (Saae) da Fundhacre. Serão 90 atendimentos por dia, contemplando tanto retornos ao serviço especializado quanto primeiras consultas.

Com início às 9h e seguindo até o atendimento de toda a demanda diária, o mutirão tem como principal objetivo reduzir as filas de espera e agilizar o processo de acesso aos serviços, garantindo uma oferta mais eficiente e qualificada à população.

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, destacou: “Reconhecemos que existem famílias ainda aguardando por este tipo de atendimento, mas não estamos omissos a isso. Ações como essa fazem parte de uma política de governo de Estado e serão realizadas por outras vezes e em outras especialidades. O nosso pedido é que você que precisa e que já aguarda, mantenha seu cadastro atualizado na Secretaria de Saúde do seu município. Em breve, entraremos em contato para que você consiga ter acesso a esse serviço, assim como essas famílias que foram atendidas no dia de hoje”.

A iniciativa visa não só garantir o acesso a atendimento médico especializado, mas também promover um ambiente que valorize as particularidades de cada paciente, proporcionando uma oferta de alta qualidade, pautada pela sensibilidade, pelo cuidado e pelo respeito à dignidade dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para a secretária adjunta de Atenção à Saúde da Sesacre, Ana Cristina Moraes: “Além de diminuir a fila de espera, o mutirão amplia o acesso a consultas especializadas. Crianças e adolescentes com suspeita ou diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento estão sendo atendidos por profissionais qualificados aqui na Fundação, o que representa um passo importante para a detecção precoce e o tratamento adequado dos pequenos. Com essa iniciativa do governo do Estado, a população só tem a ganhar”.

Camila Lima é moradora do município de Acrelândia e mãe atípica de três crianças diagnosticadas com autismo. Para ela, esse momento tem uma relevância muito grande, pois ter acesso ao atendimento especializado é uma garantia de que os filhos terão um tratamento digno.

“Me sinto acolhida e menos preocupada, porque sei que meus filhos estão tendo acompanhamento. Ter criança com alguma especialidade não é fácil e sem acompanhamento seria pior. Toda vez que eu venho, eles são bem atendidos, as doutoras são super carinhosas”, afirmou Camila.

Durante os atendimentos, também são emitidos laudos médicos e prescrições, documentos essenciais para a continuidade do cuidado. Esses registros viabilizam o encaminhamento dos pacientes para outras etapas do tratamento e garantem o suporte necessário ao longo do processo terapêutico.

A neuropediatra Bruna Beyruth já atua no sistema público de saúde há muitos anos e integra a equipe médica que está realizando os atendimentos neste final de semana. Segundo ela, dar qualidade de vida às pessoas é o maior intuito de ações como essa.

“Esse mutirão é muito impactante, porque conseguimos dar uma minimizada nas filas de espera e ajuda bastante as famílias que mais precisam, tanto com a renovação de laudos, uso de medicação e o tratamento em geral. Ações como essa, que o governo, juntamente com a Fundação Hospitalar, está fazendo são muito importantes para que os cidadãos acreanos tenham uma melhor qualidade de vida”, observou.

Com os laudos em mãos, as famílias poderão solicitar benefícios governamentais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), além de acessar atendimentos multidisciplinares e programas educacionais específicos, o que amplia as possibilidades de inclusão e suporte para os jovens atendidos.

Para Devani Souza, mãe dos gêmeos Cauã e Cauê, a curta espera pela consulta é motivo de agradecimento. “É muito gratificante ter a oportunidade de ter o atendimento, porque, pela demanda ser grande, eu não sabia nem quando eu ia ser chamada. Só tenho que agradecer”, pontuou Devani.

O mutirão representa um importante avanço no fortalecimento da rede de atenção especializada no estado. A iniciativa consolida um modelo de cuidado mais eficiente, humanizado e resolutivo, especialmente voltado à saúde mental e ao neurodesenvolvimento na infância e adolescência.

O Ministério Público do Acre (MPAC) é um dos parceiros da Sesacre na realização desse mutirão. Representando a instituição, a procuradora de Justiça Gilcely Evangelista declarou: “Realizamos essa parceria justamente porque, quanto mais consultas em pediatria tivermos, melhor será para os pais e mães de filhos com TEA. Estamos aqui com as cartilhas sobre os direitos da pessoa com o transtorno do espectro autista e com orientações”.

Mês de conscientização sobre o autismo

O mês de abril é marcado pela campanha Abril Azul, dedicada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. A data central é o dia 2 de abril, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007 como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O objetivo é promover o conhecimento sobre o TEA, combater o preconceito e garantir os direitos das pessoas autistas.

No Acre, diversas ações têm sido implementadas para apoiar a comunidade autista. Em 2024, foi lançado o programa “Mentes Azuis”, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), que oferece bolsas de pesquisa científica para mães atípicas — aquelas que têm filhos com autismo — com o objetivo de promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida dessas famílias.

Além disso, o Saúde Itinerante Especializado Multidisciplinar em Neuropediatria também é um forte aliado no processo de proporcionar um atendimento mais rápido e eficaz às famílias do interior do estado que necessitam dessas consultas médicas, garantindo, ainda, que os menores com transtornos do neurodesenvolvimento recebam diagnósticos precoces e tratamentos adequados.

No último final de semana aconteceu a segunda edição de 2025 do Saúde Itinerante, no município de Plácido de Castro, durante o lançamento do programa Saúde + Perto. Um total de 150 pacientes garantiram a primeira avaliação com os profissionais da pediatria ou puderam retornar para dar continuidade ao tratamento.

A chefe da Divisão de Saúde Itinerante Especializada da Sesacre, Rosemary Ruiz, salientou: “É muito importante o acesso desses pacientes aos serviços. O Saúde Itinerante vai ao interior e aqui, na capital, esses pacientes também estão tendo mais acesso. Gostaria de parabenizar o governo do Estado, a presidência da Fundhacre e a gestão da Saúde por essa iniciativa que é a inclusão. É dar acesso a quem mais precisa”.

Parceria do bem

A Fundhacre também garantiu uma parceria com os estudantes do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte (Uninorte) que resultou em uma ação solidária. Durante uma gincana universitária, os alunos arrecadaram uma grande quantidade de brinquedos, que foram distribuídos para as crianças atendidas. A iniciativa teve como objetivo proporcionar um ambiente mais acolhedor e humano durante os atendimentos, contribuindo para o bem-estar emocional dos pequenos pacientes.

Além de colaborar diretamente com o tratamento, os brinquedos ajudaram a tornar a experiência médica menos intimidante. A ação reforça como gestos simples podem ter grande impacto na saúde e no desenvolvimento infantil, mostrando que o cuidado vai além do consultório e envolve também carinho, atenção e solidariedade.

Tuana Menezes é uma das universitárias que fizeram parte desta ação do bem e contou: “Estávamos participando de uma gincana acadêmica e a coordenadora do nosso curso propôs que uma das finalidades da gincana fosse a arrecadação de brinquedo para que a gente pudesse estar abençoando muitas crianças. Com isso, foi possível arrecadar bastante e hoje nós estamos aqui fazendo parte desse dia maravilhoso”.

