Estado realiza Avalia Acre para diagnóstico da Educação Básica em Língua Portuguesa e Matemática

Estudantes do 2º e 5º ano do ensino fundamental de escolas estaduais e municipais participam, ao longo desta semana, do Avalia Acre – avaliação externa que analisa o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática.

Ao todo, 22 municípios, 270 escolas da rede pública e 1.588 aplicações de testes compõem a iniciativa, que tem como objetivo ampliar a compreensão sobre o cenário educacional acreano e orientar ações pedagógicas mais específicas.

“O Sistema Avalia Acre permitirá que gestores, professores e a própria secretaria tenha um diagnóstico detalhado e atualizado do desempenho escolar, ajudando na formulação e no aperfeiçoamento de práticas pedagógicas e políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade da educação”, diz o titular da Educação estadual, Aberson Carvalho.

O gestor enfatizou que outro aspecto fundamental da avaliação é a contribuição para a criação de indicadores que vão compor o Índice de Qualidade da Educação Municipal (IQEM). “O indicador serve de base para calcular o Índice de Participação dos Municípios no ICMS, definindo os valores repassados pelo Estado. Dessa forma, o Avalia Acre estimula investimentos contínuos no setor e valoriza o compromisso com uma educação pública de qualidade”, explica.

Escolas empenhadas

Na Escola Ilka Maria de Lima, em Rio Branco, a mobilização foi intensa para garantir o envolvimento dos estudantes. A instituição participa com quatro turmas de 2º ano e quatro de 5º ano. A coordenadora de Ensino, Rita de Cássia Rocha, relata que o processo tem transcorrido com tranquilidade.

“Os aplicadores têm sido muito acessíveis, e recebemos todas as orientações necessárias, inclusive para o atendimento da Educação Especial. Conversamos com as famílias e reforçamos a importância da avaliação. Os professores também mobilizaram as turmas pelos grupos de WhatsApp”, conta.

Rita destaca que a escola vê o Avalia Acre como um instrumento essencial para compreender o nível de aprendizagem: “Assim como o Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], essa avaliação é muito importante para sabermos como está a nossa escola em relação ao ensino e ao aprendizado.”

Aplicando as provas na escola, o aplicador Valdeglace Bandeira avalia positivamente a estrutura dos testes, especialmente os materiais adaptados para os estudantes do 2º ano.

“As provas estão bem claras e muito bem estruturadas. No segundo ano, precisamos orientar mais, mas o material ajuda muito. As letras são grandes, há gravuras, e tudo foi elaborado considerando a idade dos alunos. No 5º ano, a aplicação foi excelente; as crianças quase não tiveram dificuldades. Isso nos dá uma visão geral do desenvolvimento deles em disciplinas fundamentais como Português e Matemática”, explica.

Entre os estudantes, Kalel da Silva, do 2º ano, encarou a avaliação com confiança. “Estou achando um pouco fácil. Acho que vou me dar bem”, disse. Ele contou que achou mais simples a questão sobre o título de um texto.

O Avalia Acre no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

O Decreto nº 11.556, de 12 de junho de 2023, do governo federal, instituiu o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, reforçando a centralidade das políticas voltadas à alfabetização na idade certa.

A iniciativa estabelece ações integradas entre União, estados e municípios, estruturadas em cinco eixos: Gestão e Governança, Formação de Profissionais da Educação, Infraestrutura Física e Pedagógica, Reconhecimento de Boas Práticas e Sistemas de Avaliação.

Nesse contexto, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, instituiu, pelo Decreto nº 11.604, de 5 de dezembro de 2024, o Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar — Avalia Acre.

O sistema surge como uma ação estratégica para aprimorar a qualidade educacional, garantindo uma visão abrangente dos níveis de proficiência dos estudantes e permitindo identificar avanços, desafios e desigualdades.

Com esse panorama, o Avalia Acre se consolida como um instrumento essencial para orientar políticas públicas eficazes e fortalecer o compromisso com a equidade e a aprendizagem de todos os estudantes da rede pública.

Relacionado

Comentários