Estado promove ação educativa em decorrência da gripe aviária nos países vizinhos

Nesta sexta-feira, 24, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recebeu a liberação, por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para operar voos noturnos nos aeródromo de Feijó e Xapuri, no interior.

“É mais um compromisso do governador Gladson Cameli sendo concretizado. Garantimos a revitalização e agora os munícipes vão poder se deslocar para outros lugares. É um desejo do governador que os aeródromos realizem voos noturnos e nós garantimos a autorização com muito trabalho e dedicação”, diz o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Com a entrega de todos os documentos, o Deracre garantiu que a homologação fosse expedida o mais breve possível. Conforme portarias publicadas pela Anac, sob o nº 8001 e 4380, nesta sexta-feira, 24 de fevereiro.

Em janeiro, o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), Petrônio Antunes, e o representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França, estiveram reunidos com o gerente de Certificação e Segurança Nacional da Anac, Fábio Magalhães, a quem solicitou agilidade na análise dos processos de homologação durante reunião, em Brasília.

Além dos aeródromos de Feijó e Xapuri, que foram homologados pela Agência, o presidente do Deracre ressaltou também os trabalhos de melhorias que estão sendo realizados nos aeródromos dos municípios de Tarauacá, Jordão e Manoel Urbano.

O diretor de Portos e Aeroporto do Deracre, Sócrates Guimarães, conta que o Acre tem quatro aeródromos que podem operar tanto de dia quanto de noite – Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Feijó e Xapuri.

“Temos quatro aeródromos agora com operação noturna e esse trabalho representa o compromisso que tem sido desenvolvido pelo governo em levar mais acesso às famílias que necessitam se deslocar em qualquer período”, destacou.

Por determinação do governador Gladson Cameli, foram investidos, via Deracre, mais de R$ 16 milhões de recursos próprios do Estado na melhoria da infraestrutura aeroviária do Acre e para atender a população, especialmente dos municípios mais distantes.

A revitalização dos aeródromos garante as atividades de pousos e decolagens durante o dia e a noite e passa a beneficiar as pessoas.

