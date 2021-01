A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) iniciou nesta segunda-feira, 11, o planejamento de ações para 2021.

Durante reunião, foi realizada a apresentação pela Diretoria de Gestão que expôs a estrutura administrativa, diretorias e departamentos da secretaria, bem como autarquias, fundações, conselhos e entidades vinculadas ao órgão. “É importante que os servidores conheçam as divisões e políticas que compõem a SEASDHM, para o fortalecimento das ações da secretaria resultando na efetividade e no melhor impacto social”, ressaltou a secretária da pasta, Ana Paula Lima.

No primeiro momento foi exibido a atribuição da Diretoria de Gestão, que planeja, assessora, articula, monitora e apoia as políticas, ações e projetos, o aprimoramento dos processos internos, visando ampliar a capacidade de execução da SEASDHM, por meio de suporte aos projetos, do gerenciamento de pessoas e execução das atividades administrativo-financeiras. Durante a semana serão realizadas reuniões para a apresentação de todas as diretorias.

“O objetivo é alinhar todas as ações para o exercício de 2021. Alinhamento prático das ações e execuções para termos êxito”, salientou o diretor de gestão, André Crespo.

A diretoria também explicou a implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), que transformará todos os processos para os meios digitais, facilitando o acesso à informação dos processos em tramitação. Os servidores também tomaram conhecimento dos convênios e emendas parlamentares destinados à SEASDHM e entidades vinculadas.

