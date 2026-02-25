Conecte-se conosco

Cotidiano

Estado inicia ano letivo em Cruzeiro do Sul e amplia ensino integral para mais nove escolas

Publicado

2 horas atrás

em

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE), iniciou na segunda-feira, 23, o ano letivo da rede estadual em Cruzeiro do Sul, com a implantação do ensino integral em mais nove escolas. Com a ampliação, o município passa a contar com 14 unidades nessa modalidade.

Ao todo, mais de 20 escolas urbanas deram início às aulas nesta semana. Na zona rural, as unidades de fácil acesso também começaram o calendário letivo. Outras escolas rurais iniciarão as atividades no dia 2 de março, conforme o segundo calendário estabelecido pela rede.

Cruzeiro do Sul possui 63 escolas estaduais e atende cerca de 16 mil estudantes.

Estudantes participam de acolhida em escola da rede estadual no primeiro dia do ano letivo em Cruzeiro do Sul. Foto: Glédisson Albano/SEE

Segundo o coordenador-geral da Representação da SEE no município, Aderlan Gomes, a ampliação do ensino integral faz parte do planejamento da Secretaria para fortalecer a aprendizagem.

“Antes tínhamos cinco escolas integrais, sendo três de ensino médio e duas de ensino fundamental. Este ano estamos implementando mais nove escolas, tanto na zona urbana quanto na rural. O aluno terá uma matriz curricular diversificada e mais tempo na escola, com conteúdo que contribui para uma formação de qualidade”, afirmou.

Na Escola Flodoardo Cabral, uma das unidades que oferta ensino integral, o ano letivo começou com a acolhida aos estudantes. A gestora Tátila Lopes informou que a escola conta atualmente com 370 alunos matriculados e ainda dispõe de vagas.

A unidade funciona das 7h às 15h15, com sete períodos diários, dois intervalos e uma hora de almoço. A escola mantém foco nas turmas de 3ª ano do ensino médio, com preparação voltada ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Unidade da rede estadual organiza rotina com sete períodos diários e foco na preparação para o Enem. Foto: Glédisson Albano/SEE

Para o professor Manoel de Sousa Araújo, que leciona Filosofia e Estudo Orientado, o início do calendário em fevereiro contribui para o cumprimento do ano letivo dentro do prazo previsto. “Já tivemos duas semanas de planejamento. A educação integral oferece ferramentas diferenciadas e estamos realizando uma semana de acolhida para os estudantes”, destacou.

O estudante Davi Lucas Clemente Silva, de 17 anos, que cursa a 3ª ano do ensino médio, afirmou que pretende intensificar os estudos ao longo do ano. “Vou estudar tanto na escola quanto em casa para me preparar para o Enem”, disse.

Com a ampliação do ensino integral, a SEE reforça a política de permanência do estudante na escola por mais tempo, com atividades pedagógicas e matriz curricular ampliada. A expectativa é que a medida contribua para a melhoria dos indicadores educacionais no município e no estado.





The post Estado inicia ano letivo em Cruzeiro do Sul e amplia ensino integral para mais nove escolas appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

Humaitá goleia o São Francisco e assume liderança do Estadual

Publicado

2 horas atrás

em

25 de fevereiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Everthon marcou 4 vezes e foi escolhido o cara da partida

O Humaitá goleou o São Francisco por 7 a 0 nesta terça, 24, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual de 2026 somando 14 pontos. Everthon(4), Aldair(2) e Alexandro marcaram os gols do Tourão.

Atuação profissional

Mesmo enfrentando um adversário desorganizado e “derrotado”, o Humaitá atuou com muito profissionalismo desde o início da partida. O Tourão pressionou no início da partida e foi construindo um grande resultado para ser líder do Estadual.

Fala, Pina!

“Fizemos um jogo dentro do trabalhado. A equipe vem evoluindo e a nossa meta agora é garantir uma vantagem nas semifinais e chegar ainda mais forte no momento decisivo da competição”, declarou o técnico do Humaitá, Rogério Pina.

Próximo do rebaixamento

A goleada para o Humaitá deixa o São Francisco muito próximo do rebaixamento. Para fugir da 2ª Divisão, os Católicos precisam vencer o Vasco na última rodada e contar com uma combinação de resultados.

Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Deracre reforça fiscalização e cobra conclusão integral da Ponte da Sibéria

Publicado

13 horas atrás

em

24 de fevereiro de 2026

Por

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), realizou nesta terça-feira, 24, vistoria técnica na Ponte Josimar Oliveira, conhecida como Ponte da Sibéria, em Xapuri. A agenda acompanhou a execução da junta de dilatação, a finalização das calçadas de concreto e tijolo e a execução do guarda-corpo, serviços previstos em contrato.

Vistoria técnica define prazos para conclusão de serviços complementares na Ponte da Sibéria. Foto: Thauã Conde/Deracre

A inspeção foi conduzida pela presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhada por engenheiros e técnicos responsáveis pela fiscalização contratual. Conforme cronograma apresentado pelo engenheiro Leandro Vieira, representante do Consórcio Rio Acre, a colocação da junta de dilatação se inicia nesta quarta-feira, 25, e deve ser concluída até sábado, 28. As calçadas têm previsão de finalização até 3 de março, e o guarda-corpo deverá ser concluído e pintado até 16 de março.

Durante a vistoria, Sula Ximenes reforçou a cobrança pelo cumprimento integral do contrato. “A ponte foi entregue à população, e seguimos fiscalizando cada etapa prevista para garantir que o cronograma seja cumprido conforme o planejamento técnico”, afirmou.

Deracre acompanha prazos e cobra finalização completa da obra da Ponte da Sibéria. Foto: Thauã Conde/Deracre

Orçada em R$ 40,7 milhões, a obra foi viabilizada com R$ 30,9 milhões de recursos próprios do Estado e R$ 16,6 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. Com 365m de extensão em concreto armado, a estrutura liga a Comunidade da Sibéria ao Primeiro Distrito de Xapuri e integra pavimentação, rede de drenagem, sinalização e implantação de interseção viária.

Espaço urbanístico e preservação

A intervenção também contemplou o entorno da ponte. O espaço sob a estrutura foi transformado em área de convivência, com parquinho infantil e praça com bancos. Durante a vistoria, a equipe identificou que parte do parquinho foi alvo de depredação após a entrega do equipamento público.

“O Estado executa e fiscaliza. A preservação é responsabilidade de todos. Quando há depredação, o prejuízo é da própria comunidade”, destacou a presidente.

Após a inauguração, a manutenção do espaço infantil passou a ser de responsabilidade da prefeitura. A estrutura da ponte permanece sob gestão do Deracre, que mantém a fiscalização dos serviços previstos em contrato até a conclusão integral das etapas complementares.


The post Deracre reforça fiscalização e cobra conclusão integral da Ponte da Sibéria appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Galvez perde virada para o Oratório e é eliminado da Copa do Brasil Sub-17

Publicado

15 horas atrás

em

24 de fevereiro de 2026

Por

Foto PHD: Galvez e Oratório realizaram uma boa partida em Santana, no Amapá

O Galvez perdeu para o Oratório por 2 a 1, de virada, no estádio Augusto Antunes, em Santana, no Amapá, e foi eliminado da Copa do Brasil Sub-17.  Faustino e Marcelinho marcaram os gols do time amapaense e Yuri anotou para o Galvez.

Partida bem disputada

Galvez e Oratório realizaram um jogo bem disputado. Após um primeiro tempo de muita marcação, a partida ficou mais aberta no segundo tempo.

Yuri fez 1 a 0 para o Galvez aos 3 minutos, mas aos 23 e 35 o Oratório conseguiu a virada com gols de Faustino e Marcelinho.

Na reta final do jogo, o Galvez passou a pressionar e ainda perdeu oportunidades de levar a decisão para as penalidades.

Será o IAPE

Na segunda fase, o Oratório vai enfrentar o IAPE. O time do Maranhão empatou por 1 a 1 com o Interporto, em Tocantins, e nas penalidades venceu por 3 a 2.

Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES

Comentários

Continue lendo