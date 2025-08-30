Estado executa obras em Xapuri e reforça ações da Operação Verão 2025

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta quarta-feira, 27, vistorias em obras da Operação Verão 2025 no município de Xapuri. A agenda incluiu inspeções na ponte da Sibéria, na Estrada da Variante (AC-380) e em frentes de trabalho nos ramais, que estão recebendo serviços de recuperação e melhoramento. As ações incluem a recuperação de ramais, construção de pontes, manutenção de rodovias e fornecimento de massa asfáltica para a malha urbana.

“Estamos trabalhando para que Xapuri tenha estradas em melhores condições, garantindo mais segurança para quem trafega e apoio ao desenvolvimento local. Nosso objetivo é transformar o dia a dia da população com infraestrutura de qualidade”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Outro ponto de destaque é a recuperação da AC-485, conhecida como Estrada da Borracha. Com 12 quilômetros de extensão, a rodovia liga Xapuri à BR-317 e recebeu serviços de tapa-buracos, roçagem, limpeza e sinalização. Mais de 142 toneladas de massa asfáltica foram aplicadas nos trechos críticos, com investimento superior a R$ 300 mil em recursos do Estado, dentro das ações da Operação Verão 2025.

Na zona rural, a presidente do Deracre vistoriou as obras de melhoramento do Ramal Cachoeira. A intervenção contemplou 42 quilômetros de recuperação de ramais na região e o piçarramento de 10 quilômetros do ramal principal, com investimento de R$ 600 mil em combustível, por meio de emenda do senador Alan Rick.

Além disso, as equipes atuam no Ramal Polo Recanto do Equador, que conta com emenda da ex-senadora e atual vice-governadora Mailza Assis. O trabalho contempla o melhoramento de dez pontos críticos, já com quatro pontes concluídas. As equipes seguem aplicando o Tratamento Superficial Simples (TSS) nos trechos restantes, garantindo mais segurança e trafegabilidade à população local.

Durante a agenda, Sula Ximenes também vistoriou a obra da ponte da Sibéria e acompanhou os serviços de pavimentação da Estrada da Variante (AC-380), que está em fase de finalização. A presidente do Deracre reforçou a importância dos investimentos para a população:

Ponte da Sibéria em reta final recebe vistoria da presidente do Deracre, Sula Ximenes. Foto: Thauã Conde/Deracre

“Cada obra que entregamos é um passo a mais para garantir mobilidade, segurança e desenvolvimento. Seguiremos atuando para que Xapuri e todo o Acre tenham estradas de qualidade, beneficiando famílias e o escoamento da produção rural”, concluiu Sula Ximenes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários