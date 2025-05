Estado entrega reforma de ginásio e abre Jogos Escolares em Cruzeiro do Sul, numa demonstração de valorização e incentivo ao esporte

Com a presença do governador Gladson Cameli, o governo do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Educação (SEE) e Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), entregou nesta sexta-feira, 2, a reforma do ginásio Jader Machado Filho, localizado na Avenida Cultural, espaço que abriga equipamentos públicos em Cruzeiro do Sul, e realizou, no local, a abertura oficial dos Jogos Escolares da fase municipal, que conta com a parceira da prefeitura local.

As iniciativas são exemplos da política estadual de valorização e incentivo ao esporte no território acreano. “Estamos entregando o ginásio e abrindo os jogos escolares, dois investimentos no esporte e na cultura da população acreana. Aqui, estão exemplos do cuidado com a vida das pessoas, neste caso, a da nossa juventude, pois a prática esportiva aumenta a capacidade de concentração e a sensação de bem-estar. Desejo a todos uma grande participação no evento”, ratificou Gladson Cameli.

Foram investidos R$ 400 mil na obra de manutenção corretiva e preventiva do ginásio. “Esporte é cultura e lazer. Por isso a importância da revitalização desse ginásio, sobretudo na fase municipal dos jogos escolares, propiciando aos atletas que usufruam do espaço da melhor forma possível”, disse Ney Amorim, titular da SEEL.

Fase municipal dos Jogos Escolares

A competição entre escolas da rede estadual e municipal de ensino virou tradição no Acre. Na região, mais de dois mil alunos estão inscritos no evento esportivo, que será realizado neste mês, de segunda a sábado, totalizando dez partidas diariamente, nas modalidades futsal, vôlei, basquete, atletismo, entre outros.

Gladson Cameli deu destaque à importância de uma das maiores celebrações do esporte acreano. “Daqui, sairão jovens que nos representarão e levarão a nossa bandeira ao topo”, declarou.

Conquistar os pódios no handebol e atletismo motiva Guilherme Chaves, estudante do 2° ano do ensino médio do Colégio Militar Dão Pedro II, em Cruzeiro do Sul. Para alcançar a meta, Guilherme declara que a dedicação aos treinamentos é fundamental. “Faltar um dia aos treinos é como deixar os concorrentes me ultrapassarem. Por isso, mantenho o meu foco todos os dias”, expõe.

O estudante lembra que a prática esportiva vai além da competição, ela traz ensinamentos valiosos à vida. “O esporte nos possibilita criar novos laços, com ele aprendemos a lidar com as diferenças, superamos medos e desafios. Por meio dele, criamos metas e aprendemos ser uma pessoa melhor”, destaca.

A mesma filosofia é compartilhada pela aluna Emily Magalhães de Oliveira, da Escola Marcílio Nunes Ribeiro, localizada na zona rural de Cruzeiro do Sul. “O evento motiva os estudantes, que agora também serão atletas. Na escola, durante os treinos, e nas partidas nosso lema é ganhar e ganhar. Vou competir no handebol e prometo fazer o melhor para levar o título para a minha escola”, disse.

O que disseram

“Com imensa alegria e satisfação que participo desses eventos, em que a prioridade é o bem-estar e desenvolvimento dos nossos jovens, que são o futuro do nosso Acre. Nosso governo está comprometido em seguir trabalhando para que vocês cresçam, tenham oportunidades e colaborem para o desenvolvimento do nosso estado. O esporte é um dos caminhos em que devemos optar para alcançar metas e objetivos, realizar sonhos e viver de forma mais saudável”, Mailza Assis, vice-governadora do Acre.

”A prefeitura agradece ao governo pela parceria. Investir em esporte é um acerto, e os frutos disso vamos colher ‘amanhã’. Em nome do prefeito Zequinha Lima, desejamos a todos uma excelente participação nos jogos”, Ney Mazzaro, titular da Casa Civil municipal.

”Mais uma vez, temos na prática um bom exemplo do uso do dinheiro público. Parabéns ao governo e à prefeitura. A Assembleia Legislativa do Acre está à disposição para colaborar com o desenvolvimento do esporte acreano”, deputado estadual e presidente da Aleac, Nicolau Júnior.

”A prefeitura agradece ao governo pela parceria. Investir em esporte é um acerto, e os frutos disso vamos colher ‘amanhã’. Em nome do prefeito Zequinha Lima, desejamos a todos uma excelente participação nos jogos”, Ney Mazzaro, titular da Casa Civil municipal.

”Mais uma vez, temos na prática um bom exemplo do uso do dinheiro público. Parabéns ao governo e à prefeitura. A Assembleia Legislativa do Acre está à disposição para colaborar com o desenvolvimento do esporte acreano”, deputado estadual e presidente da Aleac, Nicolau Júnior.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários