Estado empossa nova diretoria da Agência de Negócios do Estado do Acre

A Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac) é uma Sociedade de Economia Mista, empresa vinculada à estrutura governamental, que trabalha para estabelecer parcerias com o setor privado de forma alinhada às políticas, programas e projetos do governo do Estado do Acre.

Com a missão de contribuir com o desenvolvimento sustentável regional por meio de investimentos em empreendimentos, com base na modernização tecnológica da produção, capaz de acessar mercados em escala nacional e mundial, a Anac está vinculada à Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo do Acre (Seicetur). A composição societária conta com cinco sócios privados, e tem como acionista majoritário, o governo do Estado.

Nesta quarta-feira, 18, os acionistas reuniram-se em Assembleia Geral, para dar possa à nova diretoria, atualmente presidida por Waleska Bezerra. A agenda contou com a participação do presidente da Federação da Indústria do Estado do Acre (Fieac), José Adriano, do secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Luis Tchê, e do secretário de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo, Assurbanipal Mesquita, naquele momento, representando o governo do Estado do Acre.

Segundo o titular da Seicetur, as iniciativas e ações que visem a geração de oportunidades de emprego, trabalho e renda para a população estão entre as prioridades da gestão Gladson Cameli. “Nesse sentido a Anac exercerá um papel de grande importância na atração e promoção de negócios acreanos e atração de investimentos. Então estamos muito felizes com a eleição da nova diretoria, que sabemos já tem um plano de trabalho estabelecido, para cumprir o seu papel e contribuir para o desenvolvimento do nosso estado”, destacou Assurbanipal Mesquita.

Para a presidente recém-empossada da Anac, Waleska Bezerra, “esse foi momento importante para a Agencia de Negócios, que tem como foco apoiar, incentivar e fomentar o desenvolvimento das empresas acreanas, ampliando a participação dos empreendimentos locais no Brasil e no exterior”.

