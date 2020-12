Durante os dias 8, 9 e 10 de dezembro, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Núcleo de Educação em Saúde, realiza reuniões com os secretários de Saúde dos municípios de Xapuri e Brasileia, objetivando a orientação, alinhamento e discussão de estratégias e medidas a serem acrescentadas ao Plano de Ação de Promoção de Saúde para 2021.

O Plano de Ação visa o estabelecimento de metas na área de educação e promoção de saúde, as quais são relevantes para medidas preventivas e é construído lado a lado com os secretários e equipes dos municípios, de acordo com a chefe do núcleo, Sônia Queiroz.

“Essa estratégia de construção do plano, dialogando com as diversas áreas, proporciona um olhar para o cenário epidemiológico local, sobre as condições sanitárias, moradia, faixa etária e fatores para a elevação da qualidade dos indicadores”, explicou a chefe do núcleo, Sônia Queiroz.

Também, durante as visitas às cidades, foram expostas as ações que a Saúde de cada município promoveu em relação aos cuidados e prevenção à Covid-19. “Isto é uma demonstração de como a população é protagonista desse autocuidado, e as ações educativas que foram desenvolvidas, sinalizam o quanto a população é parceira neste processo”, salientou a chefe.

Com equipes do Estado e Município trabalhando em parceria quem ganha é a população. “Fomos muito bem recebidos e a Educação em Saúde tem esse olhar transversal, da prática, e que abrange todas as políticas, o que torna essas reuniões de extrema importância”, ressaltou o técnico da área, Eduardo Messias.