Estado e Acisa lançam campanha Compra Premiada para estimular o comércio, nesta segunda

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e as associações Rede Ativa e Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) lançam nesta segunda-feira, 2, às 8h, em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital, a campanha Compra Premiada. A iniciativa tem o objetivo de estimular o consumo no comércio local ao longo de março, Mês do Consumidor, e contribuir para o fortalecimento da economia no período pós-Carnaval. A ação será realizada nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul até 31 deste mês.

A atividade, que conta com a parceria de diversas outras instituições, mobilizará empresas e consumidores para impulsionar as vendas em um período marcado pela redução do movimento no comércio. Para aumentar o fluxo de clientes nas lojas, serão sorteados prêmios como iPhones 17, uma moto CG 150 Fan e televisores de 50 polegadas. A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos credenciados, as pessoas ganharão um cupom. O sorteio está previsto para 10 de abril. A expectativa dos organizadores é envolver 200 empreendimentos nos dois municípios.

O governador Gladson Camelí ressalta que o fortalecimento do comércio é um dos caminhos para alcançar um desenvolvimento socioeconômico mais inclusivo no estado. Ele lembra que o setor é responsável por milhares de postos de trabalho e pelo estímulo ao empresariado local, que é um dos responsáveis por investir continuamente na economia acreana. Para o chefe do Executivo, reduzir as desigualdades sociais no Acre exige mais do que discursos, sendo necessário adotar ações concretas capazes de gerar emprego e renda para oportunizar mais dignidade à população.

“Eu sempre tenho dito nos meus pronunciamentos que precisamos diminuir as diferenças sociais no Acre. Mas para colocarmos esse propósito em prática precisamos de ações concretas que gerem emprego e renda. Nesse sentido, o comércio é muito importante para alcançarmos um desenvolvimento econômico e social inclusivo no estado. Por isso, considero essa campanha uma iniciativa positiva para aumentar o consumo em Rio Branco e Cruzeiro, nesse período pós natal e carnaval em que as vendas no nosso comércio naturalmente diminuem”, complementa Camelí.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, explica que a campanha terá a participação de empresas em diferentes regiões das cidades. “Estamos estimulando a adesão do comércio em todas as regionais dos municípios, não apenas no Centro. A ideia é envolver estabelecimentos de diversos bairros e incluir micro e pequenas empresas, garantindo uma abrangência maior da iniciativa e ajudando a manter a circulação de negócios e recursos em várias comunidades”, acrescenta ele.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, destaca que a iniciativa já conta com forte adesão do comércio local e mobiliza empresas de diferentes segmentos. “Nossa expectativa é bastante positiva. Já temos um recorde de empresas participantes em Rio Branco, o que demonstra a confiança do comércio na campanha e no potencial da iniciativa para movimentar as vendas neste período do ano. Esperamos que esse trabalho tenha um grande êxito, já que todos ganham”, fala.

O presidente da Federação das Indústrias (Fieac), José Adriano, destaca que iniciativas como a Compra Premiada contribuem para movimentar cadeias produtivas e ampliar oportunidades de negócios. “A indústria e o comércio caminham juntos no fortalecimento da economia. Quando estimulamos o consumo local, movimentamos toda uma cadeia produtiva que gera empregos, renda e novas oportunidades para a população. Por isso, iniciativas como a Compra Premiada são importantes para manter a economia aquecida e valorizar quem produz e empreende no Acre”.

Patricia Dossa diz ainda que a ação terá a mesma dinâmica de outras feitas em datas importantes para o setor. “Ao final da campanha, todos os cupons serão reunidos e o sorteio será realizado ao vivo de forma pública, com a participação da população”. Ela ressalta ainda que os comerciantes interessados em participar da Compra Premiada devem se dirigir à sede da Acisa em Rio Branco, na Avenida Ceará, nº 2351, ou entrar em contato via WhatsApp ou ligação no número (68) 9 9219-7365.

