Estado do Acre recebe 15,7 mil doses da vacina AstraZeneca enviadas pelo MS

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde (MS) nesta sexta-feira, 16, mais 15.750 da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, para dar continuidade ao processo de imunização da população acreana. As doses fazem parte do 31° lote de vacinas.

A remessa é para aplicação de primeiras doses. O processo de entrega aos municípios, que são os responsáveis pelo cronograma de vacinação, dá-se com o auxílio das demais instituições do governo, como a Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere e segura às localidades mais isoladas.

“O Estado recebe hoje doses referentes à vacinação da população geral para a primeira dose, contemplando os 22 municípios. A faixa etária continua obedecendo a rotina de cada Secretaria Municipal de Saúde”, afirma a chefe do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, acompanhou a entrega das doses que pontualmente às 14h05 chegaram no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

“Em nome do governador Gladson Cameli agradecemos ao Ministério da Saúde por mais 15.750 doses de vacinas para imunização da nossa população. Logo as doses serão enviadas para todo o estado para que sigam com seus cronogramas e possamos, juntos, vencer a Covid-19”, destacou a secretária.