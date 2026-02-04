Estado divulga resultado final da prova objetiva de processo seletivo da Educação

Seleção visa contratação temporária de profissionais para a rede estadual de ensino

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) divulgaram nesta quarta-feira (4) o resultado final da prova objetiva do processo seletivo simplificado destinado ao provimento de cargos temporários na rede estadual de ensino do Acre.

O certame é regido pelo Edital nº 001 SEAD/SEE, de 29 de outubro de 2025, e o resultado foi oficializado por meio do Edital nº 007 SEAD/SEE, publicado pela administração estadual. A seleção tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais da Secretaria de Educação e Cultura, atendendo demandas temporárias da pasta em diversas áreas.

De acordo com o edital, os candidatos que participaram do processo seletivo e que tiverem dúvidas ou necessidade de esclarecimentos sobre o resultado final da prova objetiva devem entrar em contato diretamente com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca organizadora do certame.

O atendimento é realizado pelo Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), por meio do telefone (61) 3201-6225, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h às 15h.

