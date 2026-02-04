Cotidiano
Estado divulga resultado final da prova objetiva de processo seletivo da Educação
Seleção visa contratação temporária de profissionais para a rede estadual de ensino
A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) divulgaram nesta quarta-feira (4) o resultado final da prova objetiva do processo seletivo simplificado destinado ao provimento de cargos temporários na rede estadual de ensino do Acre.
O certame é regido pelo Edital nº 001 SEAD/SEE, de 29 de outubro de 2025, e o resultado foi oficializado por meio do Edital nº 007 SEAD/SEE, publicado pela administração estadual. A seleção tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais da Secretaria de Educação e Cultura, atendendo demandas temporárias da pasta em diversas áreas.
De acordo com o edital, os candidatos que participaram do processo seletivo e que tiverem dúvidas ou necessidade de esclarecimentos sobre o resultado final da prova objetiva devem entrar em contato diretamente com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca organizadora do certame.
O atendimento é realizado pelo Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), por meio do telefone (61) 3201-6225, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h às 15h.
Rio Juruá permanece estável, mas Defesa Civil alerta para possível elevação em Cruzeiro do Sul
Manancial está em 13,43 metros; monitoramento passa a ser feito por régua instalada no bairro da Várzea
O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, marcou 13,43 metros nesta quarta-feira (4), conforme a Defesa Civil Municipal. O nível é o mesmo registrado desde a manhã de terça-feira (3), às 9h, indicando estabilidade momentânea do manancial. Apesar disso, a tendência ainda é de elevação.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Júnior Damaceno, a expectativa de subida está relacionada à chegada das águas provenientes dos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. “O rio está estabilizado desde ontem, mas a tendência é de subir hoje ainda, porque a água de Porto Walter e de Marechal Thaumaturgo vai chegar até aqui”, explicou.
Desde a terça-feira, a Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, passou a realizar a medição do nível do Rio Juruá por meio de uma régua instalada no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul. A medida foi adotada devido a falhas, inconsistências e oscilações nas leituras do aplicativo HidroWeb, administrado pela Agência Nacional das Águas (ANA).
Segundo o coordenador de desastres da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, Iranilson Neri, a diferença entre a régua física e o sistema chegou a 13 centímetros. “Diante disso, optamos pela medição direta por meio da régua”, afirmou.
Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre
Aviso de perigo potencial prevê volumes elevados de chuva e ventos fortes até sábado
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (4) um aviso meteorológico de chuvas intensas, classificado com grau de severidade perigo potencial. O alerta é válido a partir das 9h24 e segue até às 10h do próximo sábado (7).
De acordo com o Inmet, o aviso prevê a ocorrência de chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também inclui a possibilidade de ventos intensos, com rajadas que podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora.
O órgão reforça que, apesar de o grau de severidade ser considerado de perigo potencial, há risco de transtornos pontuais, como alagamentos, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, especialmente em áreas mais vulneráveis.
Prefeitura de Rio Branco sanciona lei que reforça atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia
Nova legislação exige laudo médico, amplia dever de informação e prevê multas para quem descumprir a norma
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta quarta-feira (4) a Lei Municipal nº 2.654, que altera a legislação sobre atendimento prioritário e reforça os direitos das pessoas diagnosticadas com fibromialgia. A medida foi sancionada pelo prefeito Tião Bocalom (PL) e estabelece, ainda, penalidades para estabelecimentos que não cumprirem a norma.
A nova lei modifica a Lei nº 2.332, de 25 de setembro de 2019, e determina que o atendimento prioritário será garantido mediante a apresentação de laudo médico emitido por profissional habilitado, comprovando o diagnóstico de fibromialgia. O documento deverá obedecer aos critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde.
Outro ponto incluído na legislação é a obrigatoriedade de informação clara e visível ao público. Conforme o texto, os estabelecimentos que já são obrigados a conceder atendimento prioritário deverão afixar cartazes ou placas em local de fácil visualização, informando sobre o direito das pessoas com fibromialgia.
A lei também institui um sistema de penalidades para casos de descumprimento. Na primeira infração, o responsável receberá advertência por escrito. Em caso de reincidência, será aplicada multa no valor de três Unidades Fiscais do Município de Rio Branco. Persistindo a irregularidade, a penalidade será dobrada a cada nova infração, podendo chegar ao limite de 12 Unidades Fiscais por ocorrência.
