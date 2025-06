Estado convoca aprovados em processo seletivo do Saneacre para entrega de documentos e assinatura de contrato

A assinatura do contrato está prevista para o dia 12 de junho, nos mesmos locais e horários da entrega da documentação. Mais informações podem ser obtidas com o Serviço de Atendimento ao Candidato do IBFC

O governo do Acre divulgou, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), a quarta convocação do processo seletivo simplificado para provimento temporário de cargos, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 3.

Foram convocados os candidatos aprovados para o cargo de encanador nos municípios de Brasileia e Porto Walter. A entrega da documentação deve ser feita até o dia 12 de junho, das 8h às 14h, em uma das sedes do Saneacre. Em Epitaciolândia, o atendimento será realizado na Avenida Santos Dumont, nº 830, no Centro; já em Porto Walter, os convocados devem se dirigir à Rua Amarisio Sales, s/n, também no Centro.

Os aprovados devem apresentar uma série de documentos obrigatórios, como foto 3×4, documentos de identidade, CPF, título de eleitor, comprovantes de residência e escolaridade, certidões negativas e atestado médico, além de diversas declarações exigidas pelo edital. A lista completa e os modelos das declarações está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

A assinatura do contrato está prevista para o dia 12 de junho, nos mesmos locais e horários da entrega da documentação. Mais informações podem ser obtidas com o Serviço de Atendimento ao Candidato do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430 ou no site www.ibfc.org.br.

A convocação visa à ampliação e qualificação dos serviços públicos essenciais, como o abastecimento de água e saneamento básico, em todas as regiões do Acre.

