O secretário de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Azevedo, e o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Valtim José, estiveram em Xapuri nesta quarta-feira, 8, para conversar com servidores, produtores rurais e gestores institucionais e encontrar maneiras de fortalecer o sistema produtivo público no município.

A iniciativa partiu de um convite do deputado estadual Antônio Pedro que solicitou um apoio para a produção rural da região pelo sistema Sepa. A visita começou com uma reunião no escritório local de Xapuri para discutir principalmente ações que venham incrementar o acesso ao crédito rural dos agricultores familiares do município.

Em seguida, os gestores estaduais se reuniram com o gerente da agência do Banco da Amazônia na cidade para ter um maior entendimento sobre o que há disponível de crédito para ser aplicado no município, principalmente por meio dos programas de fomento, como o Plano Safra.

A visita se estendeu ainda pela Unidade Local de Defesa Agropecuária (Uldag), do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), para conversar com a médica veterinária Ane Gabrielle sobre as ações da defesa sanitária agropecuária.

“A importância dessa agenda foi para aproveitar o encontro com os nossos servidores, fortalecer os trabalhos e encaminhamentos internos, além de verificar de perto as instalações da Cageacre no município. Tudo isso gera um melhor alinhamento e estrutura ao plano de governo definido pelo governador Gladson Cameli de levar o desenvolvimento do agronegócio a todo o Acre”, destaca Valtim José.

