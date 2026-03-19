Acre
Estado autoriza obras em escolas e entrega kits para estudantes de Marechal Thaumaturgo
Ulisses Silva é aluno do 1º ano do Ensino Médio da Escola Elvira Ferreira Gomes, em Marechal Thaumaturgo. A partir deste ano, ele terá acesso a um tablet com internet, tudo custeado pelo governo do Estado, para realizar pesquisas, trabalhos e acessar plataformas de apoio educacional, como as aulas do Pré-Enem Legal.
A entrega de tablets e também de 3.947 kits escolares, beneficiando estudantes das redes estadual e municipal de Marechal Thaumaturgo, foi realizada na tarde desta quinta-feira, 19, no Ginásio Raimundo Bezerra, no município.
Ao todo, 220 kits foram destinados à rede estadual, com investimento de R$ 13.677,40, e 3.727 kits à rede municipal, somando R$ 231.606,43. O valor total da ação de entrega foi de R$ 245.277,83.
“Considero essa entrega um grande incentivo para nós estudantes, principalmente os tablets, porque nem todo mundo tem acesso fácil à internet para estudar”, destacou o aluno.
Segundo o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, os alunos poderão utilizar os equipamentos durante todo o ensino médio e após a conclusão não precisarão devolvê-los à escola.
“Ter acesso às tecnologias hoje é primordial para os alunos e professores terem melhores condições de ensino e aprendizagem. E o governo do Acre garante esse acesso até após a conclusão do ensino médio”, destacou o secretário.
Na mesma oportunidade, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), realizou a assinatura das ordens de serviço para execução de manutenção predial nas escolas estaduais Elvira Ferreira Gomes, Geraldo Pinto Correia (Anexo III) e Asas de Águia (Polo), no município de Marechal Thaumaturgo.
A iniciativa integra as metas do Plano de Governo voltadas à ampliação e qualificação da infraestrutura da rede estadual de ensino. As intervenções contemplam serviços de manutenção preventiva e corretiva, com investimento de R$ 720.191,50.
“É sempre desafiador fazer educação nos municípios de difícil acesso, mas o governo tem se esforçado para levar uma educação de qualidade a todos. Agradeço ao governador Gladson Camelí e à vice-governadora Mailza Assis que sempre foram nossos parceiros”, enfatizou o vice-prefeito Edésio dos Santos.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Prefeitos do PP no Alto Acre fecham apoio a Mailza e reagem a saída dos Hassem: “Projeto está forte”
Reunião em Brasiléia reúne gestores de três municípios para reafirmar unidade; Carlinhos do Pelado convoca evento público para esta sexta (20)
A movimentação política do Progressistas (PP) no Alto Acre ganhou força e novos contornos na quarta-feira (18), quando os três prefeitos da regional se reuniram para reafirmar total apoio à vice-governadora Mailza Assis, com vistas às eleições de outubro. Participaram do encontro os gestores de Brasiléia, Carlinhos do Pelado; de Xapuri, Maxsuel Maia; e de Assis Brasil, Jerry Correia.
O objetivo, segundo os administradores da legenda, foi reagir à narrativa de enfraquecimento do projeto político em prol de Mailza após a saída da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e do deputado estadual Tadeu Hassem, que passaram a apoiar o senador e pré-candidato ao governo Alan Rick (Republicanos).
A saída da família Hassem da base do governo estadual teve repercussão imediata na região, tradicionalmente estratégica no cenário eleitoral acreano. No mesmo dia da reunião, o governador Gladson Cameli exonerou Fernanda e seu filho Carlos Fernando, que ocupavam cargos comissionados no governo.
Para os prefeitos aliados, no entanto, a mudança de posicionamento político não representa enfraquecimento do grupo liderado por Mailza no Alto Acre. O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, afirmou que o encontro teve justamente o objetivo de reforçar a unidade da base governista na região.
“Respeitamos a decisão da ex-prefeita Fernanda e do deputado Tadeu Hassem, mas precisamos corrigir essa narrativa de que o projeto político da governadora Mailza estaria enfraquecido no Alto Acre. Estamos aqui reunidos para reiterar nosso apoio total e irrestrito”, declarou.
Ampliação da base
Além dos três prefeitos do Progressistas, o grupo que apoia Mailza pode ser ampliado na região. O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), também é citado como aliado do projeto, assim como o vice-prefeito Sérgio Mesquita, que deve assumir a gestão municipal caso Lopes se afaste para disputar uma vaga na Câmara Federal.
Jerry Correia coloca nome à disposição para federal
Durante o encontro, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, confirmou que foi convidado por Mailza Assis para disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições. Segundo ele, a eventual candidatura depende de articulação política e unidade regional.
“Coloquei meu nome à disposição para fortalecer esse projeto, mas pontuei que é preciso construir as condições mínimas. O Alto Acre tem votos suficientes para eleger um deputado federal, mas precisa de unidade. Não quero ser candidato apenas para compor chapa; temos chances reais e precisamos de uma representatividade verdadeira no Congresso”, afirmou.
Evento público em Brasiléia
Para dirimir qualquer dúvida em relação ao seu apoio a Mailza, prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado divulgou um evento de apoio com toda a militância política à vice-governadora, que acontece nesta sexta-feira (20), no ginásio Ferreira da Silva, ao lado do Centro Cultural de Brasiléia.
A mobilização deve reunir lideranças locais, secretários, vereadores e a população para demonstrar a força do projeto governista na região de fronteira.
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Após recomendação do Mapa, Idaf suspende exigência de vacina contra influenza equina no Acre
Após recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) suspendeu temporariamente, por meio da Portaria Idaf nº 97, de 16 de março de 2026, a obrigatoriedade da apresentação do atestado de vacinação contra influenza equina para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) no estado.
A medida segue orientação do Mapa, por meio do Ofício nº 134/2026 do Departamento de Saúde Animal, direcionado às Superintendências de Agricultura e Pecuária, aos órgãos executores de sanidade agropecuária e aos setores de fiscalização estaduais, e passa a valer de forma imediata em todo o território acreano.
A decisão ocorre diante de um cenário de desabastecimento crítico de vacinas contra a doença no mercado brasileiro. A medida tem caráter temporário e poderá ser revista conforme a evolução do cenário sanitário.
Com a suspensão, os produtores e responsáveis por equídeos ficam dispensados, neste momento, de apresentar o comprovante de vacinação contra a doença para a emissão da GTA para eventos, documento obrigatório para o transporte de animais.
O Idaf reforça, no entanto, que a vacinação continua sendo uma importante medida de prevenção e controle da influenza equina, contribuindo para a saúde dos animais e para a segurança sanitária do rebanho no estado.
De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos (PESE/AC), Grisiela Pessoa, a medida busca alinhar o estado às diretrizes nacionais sem comprometer a vigilância sanitária. “É importante destacar que a vacinação continua sendo recomendada, pois é uma das principais formas de prevenção contra a influenza equina. Os produtores devem manter os cuidados sanitários e ficar atentos a qualquer sinal clínico nos animais”, destacou.
Vale ressaltar que produtores que ainda encontrarem a vacina devem realizar a aplicação, como forma de prevenção e proteção dos animais contra a doença.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Prefeitura promove ações sociais no evento “Juventude em Ação”
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou na manhã desta quarta-feira (18), a mobilização batizada de “Juventude em Ação”. O evento ofereceu atendimentos de saúde e apresentações de atividades esportivas no Centro da Juventude, localizado no bairro Cidade Nova. A ocasião também contou com a assinatura da ordem de serviço para a reforma da quadra utilizada para práticas comunitárias e atividades desportivas.
Na oportunidade, o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, anunciou uma nova parceria com as instituições CIEE, IEL e Lidera Estágios, além do reajuste do valor da bolsa-auxílio para os estagiários.
“O prefeito Tião Bocalom nos deu a missão de melhorar a vida das pessoas, de aplicar a verdadeira política pública. Acredito muito na juventude, que precisa ter seu primeiro emprego e a experiência positiva do trabalho para poder ter o seu próprio dinheiro e viver melhor, ajudando os pais”, explicou João Marcos Luz.
A diretora de Direitos Humanos, Suhellen Farias, ressaltou que a ação buscou atingir um número expressivo de jovens. “É uma ação voltada para a juventude. Para atender um público maior, escolhemos a Cidade Nova, um local onde também contamos com a Casa Rosa Mulher e o CRAS. É um espaço onde conseguimos reunir a maior parte do nosso público-alvo”, explicou.
O prefeito em exercício, Alysson Bestene, elogiou o evento e destacou a necessidade de iniciativas como esta para alcançar a população que mais necessita de apoio. “É um dia de ação para essa juventude, com essa equipe maravilhosa da Assistência Social. O diretor Ivan, o secretário João Marcos e o prefeito Tião Bocalom têm buscado fazer com que essas políticas públicas, em especial para a nossa população mais vulnerável, cheguem às comunidades que mais necessitam”, afirmou o chefe do Executivo Municipal em exercício.
Além de atendimentos médicos, odontológicos, vacinação e testes rápidos, o público pôde assistir a apresentações de taekwondo, capoeira e acrobacia em tecido.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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