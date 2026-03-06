Estado abre leilão eletrônico de máquinas nesta sexta

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), assinou na noite desta quinta-feira, 5, em Brasília (DF), um termo de cooperação com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O acordo estabelece o compartilhamento do uso de aeronaves de asa rotativa do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) para apoiar ações de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato no estado.

O convênio de regime simplificado tem como objetivo fortalecer a cooperação entre os órgãos para ampliar a capacidade de atuação em áreas de difícil acesso do território acreano. As ações previstas poderão ser executadas, especialmente, pela Frente de Proteção Etnoambiental Envira (CFPE-EVA), criada pela Funai por meio da Portaria nº 983/Pres, de 2 de agosto de 2012, com a missão de proteger e promover os direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato na região do Acre.

Durante a assinatura, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou que o convênio reforça uma parceria que já vinha ocorrendo na prática por meio das ações do governo estadual. “Esse convênio representa um passo importante para fortalecer a proteção dos povos originários do nosso estado. A Sejusp, por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas, já vinha realizando atendimentos nas regiões indígenas, auxiliando no transporte de pessoas que precisam de atendimento médico, realizando sobrevoos em buscas por pessoas desaparecidas e apoiando diversas demandas nessas áreas. Mesmo antes da formalização desse termo, já existia uma preocupação do governo do Estado em prestar esse apoio e dar uma atenção especial aos povos originários do Acre”, afirmou.

Também participaram da assinatura do documento o secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra, e o coordenador do Ciopaer no Vale do Juruá, Sérgio Albuquerque, que também assinou o convênio. Para Albuquerque, a iniciativa fortalece o trabalho já desenvolvido na região. “É uma grande satisfação poder atender essa demanda e contribuir para ampliar a presença do Estado em áreas tão importantes e de difícil acesso. O apoio aéreo é fundamental para garantir rapidez nas ações e dar suporte às equipes que atuam diretamente na proteção dos povos indígenas”, ressaltou.

A presidente da Funai, Joenia Wapichana, destacou a importância da parceria e ressaltou que a cooperação com outros órgãos é essencial para ampliar a proteção territorial nas regiões onde vivem povos indígenas isolados.

Segundo a gestora, a Funai tem buscado fortalecer o diálogo e as parcerias institucionais para avançar na proteção desses territórios. Joenia explicou que as equipes da fundação atuam em conjunto com órgãos como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Polícia Federal, Força Nacional e Exército Brasileiro, especialmente em ações de vigilância e monitoramento. A presidente também destacou os desafios logísticos enfrentados na região amazônica, onde a navegação pelos rios e o deslocamento terrestre são complexos, o que torna o suporte aéreo fundamental para garantir agilidade nas ações de fiscalização e proteção.

“O apoio das aeronaves ajudará a enfrentar problemas como desmatamento, presença de pessoas não autorizadas e ameaças relacionadas ao narcotráfico, contribuindo para o trabalho do Estado brasileiro na proteção desses territórios”, ressaltou.

Recentemente, Joenia Wapichana esteve em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, em visita institucional à Coordenação Regional do Juruá. Durante a agenda, foram realizadas reuniões com lideranças indígenas e servidores da unidade regional, fortalecendo o diálogo com os povos indígenas da região. Na ocasião, a Funai reafirmou o compromisso com a defesa dos direitos indígenas, especialmente a proteção dos territórios tradicionais e a articulação de ações concretas perante outros órgãos públicos.

