Cotidiano
“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos”, diz Nicolau ao prestigiar costelaço da Maçonaria
O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior ( PP), prestigiou na tarde deste sábado,9, a 9• edição do Costelaço da Marçonaria, evento realizado no Parque de Exposições, em Rio Branco, que reuniu mais de três mil pessoas.
A festa foi promovida e organizada pela Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, presidida pelo Grão Mestre Júnior Damasceno. São 1.600 membros efetivos, mas somadas as famílias, a comunidade tem cerca de 10 mil pessoas.
Nicolau foi recebido pelo anfitrião e parabenizou a entidade pela iniciativa. Todo recurso financeiro arrecado com o evento, é destinado para as ações da Casa de Acolhimento Solar das Acácias, mantida pela Maçonaria, que oferta hospedagem, alimentação, transporte e suporte a pessoas do interior do estado que vem a Rio Branco em busca de tratamento de saúde.
“Pra nós é uma honra receber o presidente Nicolau aqui no nosso evento. Todo trabalho aqui é voluntário, para fortalecer uma causa. Nossa gratidão a todo o legislativo estadual pelo apoio que sempre nos deram”, disse Júnior Damasceno.
Nicolau se interessou pelo projeto social e disse que vai realizar uma visita para conhecer a casa de acolhimento. O presidente do Legislativo ainda destacou o empenho e o voluntariado de todos os membros da Maçonaria, o que garantiu o sucesso do evento.
“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos. Iniciativas iguais essa, vou sempre apoiar. Deixo meu abraço a todos os membros da maçonaria e quero o mais breve possível conhecer a casa de acolhimento “, disse Nicolau.
O governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também prestigiaram o evento.
Cotidiano
CNH sem autoescola: entenda proposta que acaba com exigência de aulas práticas
Proposta em análise na Casa Civil prevê opção de curso online e instrutores autônomos, mantendo exames teóricos e práticos do Detran. Medida visa reduzir custos
O Ministério dos Transportes está desenvolvendo uma proposta que pode eliminar a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida, que está em análise na Casa Civil, busca reduzir custos e flexibilizar as exigências para novos condutores.
De acordo com Adrualdo Catão, secretário do Ministério dos Transportes, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação atualmente, sendo que 54% dos proprietários de motocicletas não possuem CNH.
O alto custo, que pode chegar a R$ 5 mil para as categorias A e B combinadas, é apontado como principal barreira ao acesso à habilitação.
Como funcionará o novo sistema
O projeto mantém as exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro, incluindo os exames teóricos e práticos realizados pelo Detran, além das avaliações médicas e psicológicas. A principal mudança está na forma de preparação: os candidatos poderão optar entre frequentar autoescolas tradicionais ou realizar cursos online através da plataforma do governo.
A proposta também prevê a possibilidade de instrução prática com profissionais autônomos credenciados, não necessariamente vinculados às autoescolas.
As atuais 45 horas de aulas teóricas presenciais e 20 horas de prática obrigatórias deixariam de ser exigidas nesses moldes.
Impactos na segurança
Em resposta às críticas sobre possíveis riscos à segurança viária, Catão argumenta que países desenvolvidos, como a Suécia, referência em políticas de trânsito, não exigem carga horária obrigatória de aulas. Segundo ele, a atual regulamentação pode estar fomentando a informalidade e, consequentemente, aumentando os riscos no trânsito.
O projeto ainda passará por consulta pública e discussões com os Detrans. A expectativa é que a nova regulamentação, além de reduzir custos, modernize o processo de formação de condutores e torne a habilitação mais acessível à população.
Fonte: CNN
Cotidiano
Federação promove Estadual da 2ª Divisão com dirigentes, técnicos e atletas
Com a presença de dirigentes, técnicos e os capitães das equipes, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) realizou nesta sexta, 8, o lançamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A competição começa no próximo dia 12, na Arena da Floresta, e terá as participações do Andirá, Atlético, Plácido de Castro, Santa Cruz, São Francisco e Náuas.
FFAC TV fará transmissões
A FFAC TV (TV da Federação) fará a transmissão de todas as partidas do Estadual.
“Esse é um projeto piloto visando a próxima temporada. Queremos colocar o futebol acreano no Brasil e no Mundo e isso pode trazer patrocínios e gerar receitas para os clubes”, comentou o presidente da FFAC, Adem Araújo.
Descartou favoritismo
O técnico Bruno Monteiro descartou o favoritismo do Santa Cruz na disputa da competição.
“Vamos entrar na disputa com as mesmas condições dos nossos adversários. Estamos construindo um trabalho e a meta é colocar o Santa Cruz na primeira divisão”, declarou o treinador.
Sem representante
Somente o Plácido de Castro não teve nenhum representante no torneio. O Tigre do Abunã ainda não tem um elenco montado para a disputa do torneio.
Cotidiano
Campeonato Estadual da 2ª Divisão começa com 5 partidas no Sesc
Começa neste sábado, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc, com cinco partidas o Campeonato Estadual de Futsal da 2ª Divisão. As equipes irão jogar dentro dos seus grupos em turno único e os quatro primeiros classificados avançam para a fase de quartas de final. Após a etapa de classificação, a competição passa a ser eliminatória.
12 equipes na disputa
O Estadual terá 12 times na disputa e o campeão e o vice sobem para a primeira divisão. O terceiro e o quarto colocado irão jogar contra os últimos classificados da 1ª Divisão para saber quem fica na elite em 2026.
6 mil e passagens
O campeão do Estadual da 2ª Divisão vai receber uma premiação de R$ 6 mil e mais 12 passagens para jogar a Liga Norte na temporada de 2026.
Jogos deste sábado
Epitaciolândia x PSC
Borussia x Vila City
Xapuri x Amigos do Gerson
Montenegro x Capixaba
Adesg x Bujari
