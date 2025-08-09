“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos”, diz Nicolau ao prestigiar costelaço da Maçonaria

O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior ( PP), prestigiou na tarde deste sábado,9, a 9• edição do Costelaço da Marçonaria, evento realizado no Parque de Exposições, em Rio Branco, que reuniu mais de três mil pessoas.

A festa foi promovida e organizada pela Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, presidida pelo Grão Mestre Júnior Damasceno. São 1.600 membros efetivos, mas somadas as famílias, a comunidade tem cerca de 10 mil pessoas.

Nicolau foi recebido pelo anfitrião e parabenizou a entidade pela iniciativa. Todo recurso financeiro arrecado com o evento, é destinado para as ações da Casa de Acolhimento Solar das Acácias, mantida pela Maçonaria, que oferta hospedagem, alimentação, transporte e suporte a pessoas do interior do estado que vem a Rio Branco em busca de tratamento de saúde.

“Pra nós é uma honra receber o presidente Nicolau aqui no nosso evento. Todo trabalho aqui é voluntário, para fortalecer uma causa. Nossa gratidão a todo o legislativo estadual pelo apoio que sempre nos deram”, disse Júnior Damasceno.

Nicolau se interessou pelo projeto social e disse que vai realizar uma visita para conhecer a casa de acolhimento. O presidente do Legislativo ainda destacou o empenho e o voluntariado de todos os membros da Maçonaria, o que garantiu o sucesso do evento.

“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos. Iniciativas iguais essa, vou sempre apoiar. Deixo meu abraço a todos os membros da maçonaria e quero o mais breve possível conhecer a casa de acolhimento “, disse Nicolau.

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também prestigiaram o evento.

