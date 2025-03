Esposa de Daniel Alves anuncia gravidez dias após absolvição do atleta

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, anunciou, na manhã desta segunda-feira (31/3) que está grávida do primeiro filho. A modelo anunciou a novidade pelo Instagram, com um vídeo em que mostra a aplicação de uma injeção na barriga, que pode ser associada a um tratamento hormonal e, depois, o resultado positivo de um teste de gravidez.

Vale lembrar que Daniel Alves foi absolvido das acusações de estupro contra uma jovem espanhola na última sexta-feira (31/3). “Não queria compartilhar nada até que fosse mais do que evidente, mas decidi dividir isso com aquelas que estão na luta. Tive que lidar, desde os meus vinte e dois anos, com perguntas do tipo: ‘E o bebê, para quando?’… Que pressão social aterrorizante”, declarou.

Entretanto, ela começou a mudar de ideia após ver suas amigas tendo filhos e outras pessoas anunciando gravidez nas redes sociais. “Há cinco anos, com muito medo, comecei a considerar a ideia de ser mãe. Medo porque um ser humano dependeria de mim para sobreviver, medo de não poder trabalhar, medo de perder a mim mesma como mulher… Mas isso é outra história”, descreveu.

A modelo explicou que passou por diversas situações ao longo dos tempos. “O que eu queria contar é que uma mulher saudável de vinte e sete anos pode se deparar com duas FIVs, três perdas e, no fim, uma cirurgia nas trompas, além do surgimento da endometriose. Fiz todos os tipos de exames ao longo dos anos, com embriões perfeitos, sem encontrar nenhuma explicação”, descreveu.

Ela ainda relatou que lidou com frustrações. “O questionamento sobre como ‘todas’ engravidavam como por mágica me atormentavam. Estou acostumada a conquistar o que quero com esforço, trabalho duro e perseverança, mas isso não funciona assim, querida”, pontuou.

Joana desabafou, ainda, sobre ter que ouvir repetidamente a pergunta sobre quando teria um bebê e sobre a dor de perder a mãe há dois anos e que sentiu uma “sensação de orfandade e vazio”. Entretanto, tudo mudou com a gravidez.

“Até o dia em que ouvi o coração do meu bebê pela primeira vez. Meu último embrião congelado, minha última esperança de ter um motivo para ser forte na vida. Aqui está ele, saudável e crescendo. E eu sei que foi minha mãe quem o enviou para que eu nunca mais me sentisse sozinha, para que eu seguisse em frente e tivesse esse arco-íris cheio de amor depois de tanta tempestade”, disse.

E encerrou: “Ainda não consigo acreditar e, durante a madrugada, acordo com medo de ver os lençóis manchados de sangue, ou fecho os olhos nas ecografias até ouvir que tudo está perfeito. Tudo chega no seu tempo. Não desista”.