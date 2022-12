ESPORTELuiz Cleber é aclamado no Juventus para o triênio 2023, 2024 e 2025

Na Marca da Cal

O associado Luiz Cleber Lima Costa foi aclamado na chapa “Roberto Chaar” para mais um mandato na presidência do Atlético Clube Juventus. Ele terá como vice-presidente na gestão o associado Carlos César.

Luiz Cleber foi reeleito para administrar o rubro-negro acreano no triênio 2023, 2024 e 2025, após reunião de Assembleia Geral Ordinária realizada na noite dessa segunda-feira (12), nas dependências da agremiação, com a participação de associados patrimoniais. Milton Ferreira e Mauro Almeida foram eleitos presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo, respectivamente.

O processo eleitoral contou com a presença de vários ex-atletas do clube juventino (Mustafa, Mauro, Milton, Rocha, Carlinhos Bonamigo entre outros). O associado e vice-presidente da Federação de Futebol do Acre, o empresário Adem Araújo, marcou presença no pleito eleitoral. Também presente à assembleia os juventinos Lauro Julião e Farney Correia Lima, esse último ex-presidente do clube.

A diretoria do Clube do Povo aproveitou o momento para prestar homenagens para alguns ex-atletas. Carlinhos Bonamigo, craque que fez história com a camisa juventina nas décadas de 1970 e 1980, recebeu, das mãos do presidente Luiz Cleber, uma camisa personalizada. Os irmão Mauro e Mustafa, outros dois jogadores que fizeram história no clube, também foram agraciados com uma camisa personalizada da agremiação, o mesmo ocorrendo com Pingo Zaire, atleta juventino da década de 1970.

No discurso de posse, o presidente Luiz Cleber voltou a reafirmar que uma das bandeiras para esse seu segundo mandato será o retorno do clube às competições de base organizadas pela Federação de Futebol do Acre (FFAC) e a continuidade da recuperação da infraestrutura do clube, como as obras do pátio e do espaço físico do restaurante.

Na última gestão, a diretoria juventina quitou um passivo trabalhista acima de meio milhão de reais e o objetivo agora é voltar a gestão para o futebol. O clube não participa de um campeonato profissional desde 2014.

Veja os títulos:

Campeonato Acreano: (1966, 1969, 1975, 1976, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1989, 1990, 1995, 1996 e 2009)

Torneio do Povo: 1978

Taça Cidade de Rio Branco: 1968, 1978 (1° turno), 1980 e 1988.

Torneio Início: 1967, 1969, 1973, 1976, 1979, 1984, 1988, 1989, 2003 e 2012.

Taça Ary Rodrigues: 1971

Copão da Amazônia: 1981/1982,

Presidentes:

PADRE ANTÔNIO ANELLI

ELIAS MANSOUR

JAERCIO TEIXEIRA

EDUARDO MANSOUR

ELÍSIO MANSOUR

JOAQUIM CRUZ

ROBERTO CHAAR

RAIMUNDO VIANA

HUMBERTO ANTÃO

RIVALDO GUIMARAES

MILTON FERREIRA

JOSÉ TEIXEIRA PINTO

DEUSDETH NOGUEIRA

DAVI ABUGOCHE

FARNEY CORREIA LIMA

LUIZ CLEBE

