Esporte, Juventude e Integração: 6ª Edição da LIGA EBFF é sucesso absoluto em Epitaciolândia
No último domingo, 25 de janeiro de 2026, o município de Epitaciolândia foi palco de mais um grande evento esportivo que já se consolidou no calendário local: a 6ª edição da LIGA EBFF, realizada no Club Arte Eventos. O torneio reuniu atletas, torcedores, famílias e autoridades, transformando o espaço em um verdadeiro espetáculo de esporte, lazer e integração social.
Realizada em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia, com o apoio institucional da SEICT – Secretaria Estadual de Indústria, Ciência e Tecnologia, do vereador José Henrique, além dos apoiadores Barbearia Silveira e DS Telecom, a competição contou ainda com o forte apoio do prefeito Sérgio Lopes, que desde a primeira edição acredita no projeto e contribui diretamente para seu crescimento e fortalecimento. Destaque também para a importante parceria do vice-prefeito Sérgio Mesquita, aliado constante no desenvolvimento da LIGA EBFF.
O evento foi marcado por uma organização exemplar, grande participação do público e elevado nível técnico dos competidores, com disputas emocionantes em diversas categorias. Ao todo, foram distribuídos mais de R$ 5.000,00 em premiações, valorizando o desempenho dos atletas e incentivando ainda mais a prática esportiva no município.
Um dos grandes destaques foi a equipe DREAM TEAM, da Guilda VIPS FF, que se consagrou campeã da competição, conquistando a maior parte das premiações e se firmando como uma das principais forças da LIGA EBFF. A equipe encantou o público com um desempenho de alto nível, estratégia bem definida e forte espírito de equipe.
Mais do que uma competição, a LIGA EBFF se consolida como um verdadeiro movimento de transformação social, promovendo inclusão, oportunidades, lazer saudável e fortalecimento comunitário. A cada edição, o evento cresce em estrutura, visibilidade e impacto, reforçando o esporte como uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano e social.
A 6ª edição entra para a história como uma das maiores já realizadas, aumentando ainda mais a expectativa para as próximas etapas e reafirmando Epitaciolândia como um importante polo de eventos esportivos da região.
Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas no Acre até quinta-feira; Rio Acre sobe na capital
Previsão de até 100 mm de chuva em 24h e ventos de até 100 km/h; Defesa Civil registra elevação do rio para 12,37 m com acumulado de 32 mm nas últimas horas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para o Acre nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29), com previsão de precipitações entre 30 mm e 60 mm por hora, ventos de 60 km/h a 100 km/h e risco de alagamentos, quedas de galhos e interrupção de energia. O aviso abrange o Vale do Acre, Vale do Juruá e outras regiões do Norte.
Enquanto isso, o Rio Acre segue em elevação em Rio Branco, atingindo 12,37 metros ao meio-dia, após registrar 12,19 m às 5h21. A chuva acumulada chegou a 32 mm em 24 horas. A cota de alerta é 13,50 m e a de transbordo, 14,00 m.
A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagáveis, locais com árvores e estruturas instáveis, e reduza deslocamentos em estradas perigosas. Em caso de emergência, os números são 199 (Defesa Civil) e 193 (Bombeiros). O alerta vale até quinta-feira, com instabilidade típica do período chuvoso amazônico.
Situação do Rio Acre:
De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, o nível do rio voltou a subir após dois dias de chuva:
-
05h21: 12,19 m
-
09h00: 12,27 m
-
12h00: 12,37 m
-
Chuva acumulada: 32 mm nas últimas 24 horas
-
Cotas de referência: Alerta (13,50 m) e transbordamento (14,00 m)
Riscos imediatos:
-
Alagamentos em áreas urbanas com drenagem deficiente;
-
Enchentes rápidas em comunidades ribeirinhas;
-
Deslizamentos em encostas e margens de igarapés;
-
Queda de árvores e danos a redes elétricas.
Recomendações oficiais:
-
Acompanhar boletins da Defesa Civil e do Inmet;
-
Evitar áreas de alagamento, proximidade com árvores e viagens em estradas inseguras;
-
Contatar Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências.
O alerta ocorre durante o período chuvoso da Amazônia, quando sistemas de baixa pressão geram tempestades persistentes e eventos extremos com maior frequência.
A Defesa Civil estadual está em prontidão 24h e pode acionar abrigos temporários caso o nível do Rio Acre continue subindo. O Inmet atualizará o alerta às 10h de quinta-feira (29).
O alerta laranja é o segundo nível mais grave da escala do Inmet (atrás apenas do vermelho) e indica condições meteorológicas capazes de causar danos materiais e riscos à vida– especialmente em áreas já afetadas pelas cheias recentes do Rio Acre.
Janeiro Roxo: Rio Branco realiza mutirão dermatológico para detecção precoce da hanseníase
O Acre passou a ocupar a oitava colocação no ranking nacional e a quarta posição na Região Norte, com uma taxa aproximada de 16 casos a cada 100 mil habitantes, o que reforça a necessidade de ações preventivas contínuas
Com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde e reforçar o combate à hanseníase, a Prefeitura de Rio Branco promoverá, nos dias 29 e 30, uma ação concentrada de atendimentos dermatológicos. A iniciativa será realizada no período da manhã, das 8h às 12h, na URAP Francisco Roney Meireles, situada no Conjunto Adalberto Sena, e será voltada especialmente para a detecção precoce da doença.
A estratégia surge em meio a um cenário que ainda preocupa as autoridades de saúde no Acre. Somente em 2025, o estado contabilizou 240 novos registros de hanseníase, número superior ao do ano anterior, quando foram notificados 170 casos. Com esses dados, o Acre passou a ocupar a oitava colocação no ranking nacional e a quarta posição na Região Norte, com uma taxa aproximada de 16 casos a cada 100 mil habitantes, o que reforça a necessidade de ações preventivas contínuas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o mutirão busca não apenas identificar possíveis casos, mas também orientar a população sobre a importância do diagnóstico rápido e do início imediato do tratamento. A medida é essencial para evitar complicações, reduzir a transmissão da doença e enfrentar o preconceito que ainda afasta muitas pessoas dos serviços de saúde. Para participar dos atendimentos, é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS e cadastro no G-SUS.
A hanseníase é uma doença infecciosa de evolução lenta, que atinge principalmente a pele e os nervos periféricos, podendo causar manchas e perda de sensibilidade. Quando não tratada de forma adequada, pode resultar em danos neurológicos e limitações físicas. Apesar disso, a enfermidade tem cura, e todo o tratamento é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A transmissão ocorre apenas em situações de contato próximo e prolongado com pessoas que ainda não iniciaram o tratamento, o que torna a informação e a busca precoce por atendimento fundamentais para o controle da doença.
Deracre realiza serviços de tapa-buraco na Rodovia AC-040, em Rio Branco
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa serviços de tapa-buraco na rodovia AC-040, no trecho entre os quilômetros 7 e 8, em Rio Branco. A ação tem como objetivo recuperar pontos danificados do asfalto e melhorar a segurança de quem trafega pela via.
Os serviços consistem na retirada do pavimento deteriorado e aplicação de nova massa asfáltica, corrigindo buracos causados pelo desgaste natural e pelas chuvas. O trecho recebe grande fluxo diário de veículos e é utilizado por moradores da capital e da zona rural.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que a intervenção atende a um levantamento técnico realizado pela equipe do órgão.
“Estamos atuando nos pontos mais críticos da AC-040 para garantir melhores condições de tráfego e reduzir riscos para motoristas e moradores que utilizam essa rodovia todos os dias”, afirmou.
A execução dos serviços conta com equipes próprias do Deracre. Durante os trabalhos, podem ocorrer intervenções pontuais no tráfego, com sinalização no local para orientar os condutores. O Deracre informa que as ações de manutenção seguem em outras rodovias estaduais, conforme a identificação de trechos que necessitam de reparos.
