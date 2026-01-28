Esporte, Juventude e Integração: 6ª Edição da LIGA EBFF é sucesso absoluto em Epitaciolândia

No último domingo, 25 de janeiro de 2026, o município de Epitaciolândia foi palco de mais um grande evento esportivo que já se consolidou no calendário local: a 6ª edição da LIGA EBFF, realizada no Club Arte Eventos. O torneio reuniu atletas, torcedores, famílias e autoridades, transformando o espaço em um verdadeiro espetáculo de esporte, lazer e integração social.

Realizada em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia, com o apoio institucional da SEICT – Secretaria Estadual de Indústria, Ciência e Tecnologia, do vereador José Henrique, além dos apoiadores Barbearia Silveira e DS Telecom, a competição contou ainda com o forte apoio do prefeito Sérgio Lopes, que desde a primeira edição acredita no projeto e contribui diretamente para seu crescimento e fortalecimento. Destaque também para a importante parceria do vice-prefeito Sérgio Mesquita, aliado constante no desenvolvimento da LIGA EBFF.

O evento foi marcado por uma organização exemplar, grande participação do público e elevado nível técnico dos competidores, com disputas emocionantes em diversas categorias. Ao todo, foram distribuídos mais de R$ 5.000,00 em premiações, valorizando o desempenho dos atletas e incentivando ainda mais a prática esportiva no município.

Um dos grandes destaques foi a equipe DREAM TEAM, da Guilda VIPS FF, que se consagrou campeã da competição, conquistando a maior parte das premiações e se firmando como uma das principais forças da LIGA EBFF. A equipe encantou o público com um desempenho de alto nível, estratégia bem definida e forte espírito de equipe.

Mais do que uma competição, a LIGA EBFF se consolida como um verdadeiro movimento de transformação social, promovendo inclusão, oportunidades, lazer saudável e fortalecimento comunitário. A cada edição, o evento cresce em estrutura, visibilidade e impacto, reforçando o esporte como uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano e social.

A 6ª edição entra para a história como uma das maiores já realizadas, aumentando ainda mais a expectativa para as próximas etapas e reafirmando Epitaciolândia como um importante polo de eventos esportivos da região.

