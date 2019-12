A prefeitura através da Secretaria de Assistência Social em parceria com as demais secretarias municipais, realizou na tarde desta sexta-feira 20, o 3º Natal Faça Uma Criança Feliz.

O evento que já se tornou tradição aconteceu no Ginásio Wilson Pinheiro e contou com as presenças do Prefeito Tião Flores, Vereadores, Secretários, pais e o motivo principal, as crianças.

Com a chegada do Papai e da Mamãe Noel acompanhados de seus Duendes, foi uma explosão de alegria, podia ver o brilho nos olhos de cada criança, renascendo ali o verdadeiro espírito Natalino, que simboliza mais que ganhar presentes, mais sim renovação de fé, esperança e amor ao próximo.

A Secretária de Assistência Social Lindaci Franco, ao fazer uso da palavra destacou a importância das parcerias e o apoio de todos para a realização desta festa. “Estamos felizes por proporcionar um momento Tão lindo como esse, poder fazer nossas crianças felizes, são brinquedos simples, porem revestidos de carinho e amor que simboliza o verdadeiro espírito natalino.” Destacou a secretária.

Os vereadores Dino Castelo e a Vereadora Preta, por sua vez usaram a palavra para parabenizar a prefeitura por mais essa iniciativa que demonstra compromisso com nosso futuro, ou seja nossas crianças.

O prefeito Tião Flores, se disse estar bastante emocionado por mais uma vez poder proporcionar momentos de alegria para nossas crianças. “Estamos muito contentes por poder mais uma vez realizar a festa natalina com a distribuição de presentes, é notório que mesmo com presentes simples ver no rosto de cada criança a felicidade e esperança, a verdadeira simbologia do natal.” Finalizou desejando um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e realizações a todos.

Além da distribuição de mais de 1.200 brinquedos, foram oferecidos picolés, pipocas, pula-pula e seção de fotos com Papai, mamãe Noel e seus duendes.

